Дом с поврежденной стеной в Ростове-на-Дону частично обрушился

На опубликованных агентством кадрах видно, что территорию около дома оцепили. Рухнула стена, а также часть крыши и этажных перекрытий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале заявил, что при ЧП никто не пострадал. По его словам, в доме обрушился один из подъездов.

«Здание оцеплено. С утра в ПВР представители администрации города продолжили работу по расселению граждан в маневренный фонд», - указал Голубев.

Ранее глава администрации города Алексей Логвиненко рассказал, что частично обрушивший дом признали аварийным еще в 2020 году. Жильцам предлагали переселение из пятиэтажки в маневренный фонд, но они отказались. Логвиненко проинформировал, что сотрудники МЧС эвакуировали из дома 95 человек. Для жильцов аварийной пятиэтажки организовали пункт временного размещения в одной из городских школ.