Дом с обрушившимся подъездом в Коми признавали аварийным

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«Вылетают в Печору. Сегодня там обрушился подъезд дома, который признан аварийным. Речь о пятиэтажном кирпичном строении в статусе бывшего общежития на Печорском проспекте», - написал он.

Уйба отметил, что будет выяснять причины произошедшего непосредственно на месте.

Здание в Печоре обрушилось ранее в субботу, 11 мая. К месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, информация о пострадавших не поступала. По предварительным данным, никто травм не получил.