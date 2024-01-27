27 января 2024, 22:26

Дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году

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Пятиэтажный жилой дом в Ростове-на-Дону, у которого обрушилась стена, признали аварийным еще в 2020 году. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По его словам, жильцам ранее предлагали переселиться в маневренный фонд, но они все отказались.

«Эвакуировано 95 человек. В настоящее время в Ворошоловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», - заявил Логвиненко.

Он отметил, что в 00:00 по московскому времени проведут внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об обрушении стены в жилом доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону стало известно сегодня вечером. Жильцы услышали скрежет и грохот, выбежали на улицу и увидели, что часть постройки покосилась и обрушилась.

Обрушения Аварийное жилье
27 января 2024, 23:43
Полиция арестовала девять человек из-за драки на юге Москвы
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Девять человек минувшей ночью устроили потасовку в районе Орехово-Борисово Южное в Москве. Участников конфликта арестовали на 15 суток, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе московского главка МВД России.

Бытовой конфликт перерос в драку на улице Тамбовской. В результате никто не пострадал.

«Принятыми мерами были задержаны девять человек и доставлены в территориальный отдел внутренних дел для проверки на причастность к данному правонарушению», - рассказали в ведомстве.

Правоохранители составили административные материалы, а всех арестованных поместили в специальное учреждение. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Также ведутся следственно-оперативные мероприятия для привлечения виновных к ответственности.

Накануне в метро Москвы словесная перепалка двух пассажиров закончилась дракой. В результате одного из конфликтующих ранили отверткой, ему понадобилась медицинская помощь.

Драки Уголовное дело Полиция Москва
27 января 2024, 23:26
Упавший в Афганистане самолет Falcon 10 не имел лицензии на авиаперевозки
Pixabay
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Разбившийся в Афганистане самолет Falcon 10 принадлежал компании, которая не имела лицензии на авиаперевозки, в том числе пассажирские. Об этом рассказала следователь по особо важным делам Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Мария Трубникова, ее процитировало РИА «Новости».

Следователь рассказала, что самолет Falcon 10 принадлежал компании ООО «Атлетик-групп», учредителем и гендиректором которой является экс-супруга второго пилота Аркадия Грачева. Летал на лайнере непосредственно сам Грачев.

«Компания лицензии на осуществление международных рейсов, в том числе пассажирских авиаперевозок не получала», - заявила Трубникова.

Самолет Falcon 10 потерпел крушение в Афганистане в горной местности. Лайнер выполнял частный медицинский рейс из Таиланда в подмосковный Жуковский. На борту было два члена экипажа, два медика и два пассажира. Последние - супружеская пара - погибли которые при крушении.

Афганистан Авиакатастрофы СК РФ Самолеты Таиланд
27 января 2024, 21:53
«Обесточили полностью». Житель частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказал об обстановке на месте ЧП
РИА «Новости»
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Частично обрушившийся дом в Ростове-на-Дону полностью обесточили. Об этом «360» сообщил местный житель.

По его словам, на место прибыли экстренные службы и представители власти.

«Приехали все: пожарная, полиция <...>. Обесточили полностью дом. Администрация также приехала. И автобусы еще приехали, чтобы люди согрелись хотя бы немного. Вот так стоим, ждем. Вроде как сказали, некоторые подъезды смогут зайти собрать вещи хотя бы на первое время», - отметил мужчина.

По данным Telegram-канала Shot , жильцы дома несколько часов назад услышали скрежет и грохот. Люди выбежали на улицу и увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Из дома эвакуировали 80 человек. На место ЧП прибыли МЧС и скорая помощь. Частично разрушенное здание отключили от газоснабжения.

Представитель ГУ МЧС России по Ростовской области сообщил РИА «Новости» , что сообщение о происшествии поступило в 20:00. Дом находится на улице Нариманова.

Скорая помощь Россия Автобусы Газпром Полиция
27 января 2024, 21:51
«Представлялся арабом». Неизвестный чуть не изнасиловал петербурженку прямо у подъезда дома
Pxhere
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В Приморском районе Санкт-Петербурга мужчина попытался изнасиловать женщину прямо у подъезда дома ЖК «Чистое небо». Друг потерпевшей раскрыл «360» подробности случившегося.

Подробности нападения Неизвестный напал на девушку рано утром 21 января на Комендантском проспекте. Женщина отправилась на работу, но столкнулась в подъезде со злоумышленником.

«Когда они пересеклись, он замахнулся и схватил ее за плечо. В итоге она, естественно, дернулась, но уже хватка была, и началась там борьба внутри этого помещения. Там никого не было совсем. И зима была, там кафель, скользко, и она каким-то образом смогла выкарабкаться. И, как она говорит: „У меня в голове только одна мысль: быстрее выскочить на улицу, потому что там люди, они помогут“», - рассказал мужчина.

По его словам, ни женщина, ни он сам никогда не видели нападавшего ранее. В тот же день потерпевшая подала заявление в полицию, однако там заявили об отсутствии состава преступления. Ей удалось получить записи с камер, видео распространили в Сети, что вызвало общественный резонанс. В результате правоохранители пообщались с девушкой.

«И они объяснили, что по тому, что на видео, с ним ничего не будет. Проведут беседу максимум. Если он чистый, то он пойдет домой дальше. Потому что никто никого не бил, никто не угрожал. А может он не угрожал, потому что язык то был у него не русский, явно вообще далеко не русский», - поделился друг пострадавшей.

Злоумышленник преследовал женщину ранее Благодаря местным жителям и шумихе в Сети приятелю женщины позвонил неизвестный человек, который рассказал, что знает нападавшего. Со слов незнакомца, злоумышленник уже нападал на женщин и «представлялся им арабом».

«За ним уже есть такие моменты, как он приставал к женщинам, к девушкам, следовал за одной из женщин, и та женщина тоже готова дополнительно написать заявление, если это поможет как-то», - отметил мужчина.

Он добавил, что потерпевшую пригласили в Следственный комитет.

Полиция Тувы ранее задержала мужчину, подозреваемого в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы. Мужчина ранее был судим за сбыт и скупку краденого имущества.

Санкт-Петербург Преступления Женщины Мужчины Полиция

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