Дом с обрушившейся стеной в Ростове-на-Дону признали аварийным в 2020 году

По его словам, жильцам ранее предлагали переселиться в маневренный фонд, но они все отказались.

«Эвакуировано 95 человек. В настоящее время в Ворошоловском районе на базе 82-й школы организован пункт временного размещения. Пострадавшим предложим жилье маневренного фонда. Мы не оставим людей в беде», - заявил Логвиненко.

Он отметил, что в 00:00 по московскому времени проведут внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об обрушении стены в жилом доме на улице Нариманова в Ростове-на-Дону стало известно сегодня вечером. Жильцы услышали скрежет и грохот, выбежали на улицу и увидели, что часть постройки покосилась и обрушилась.