30 июня 2024, 13:52

Дом Циолковского сгорел в Рязани

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В Рязани 30 июня сгорел дом ученого Константина Циолковского. Кадры с места пожара опубликовала журналистка Анна Герцовская в Telegram-канале.

Огонь охватил здание в центре города на Вознесенской улице.

«Со мной ехал коллега из другого города, удивился, что пылает дом великого ученого», - написала Герцовская.

По данным издания Ya62.ru , сообщение о пожаре поступило в МЧС в 03:31 по московскому времени. Спасатели ликвидировали пламя спустя два часа. Предварительно, никто не пострадал.

Ночью 30 июня в Нижнем Новгороде загорелась производственная площадка по утилизации отходов. МЧС ликвидировало открытое горение на площади 500 квадратных метров.

Пожары Ученые Россия
30 июня 2024, 14:23
Нескольких жителей Волжского госпитализировали из-за отравления салатами из пекарни
РИА «Новости»
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Несколько человек в городе Волжском отравились салатами из местной пекарни. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Волгоградской области.

Представители СК нашли в местных СМИ публикации о том, что госпитализировать пришлось несколько человек, в том числе шестилетнего ребенка. Следственный отдел по городу немедленно организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Максимальная санкция - два года лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования.

Врачи советуют не есть в жару сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты, повременить с покупкой блюд японской кухни. При первых симптомах отравления - тошноте и рвоте, расстройстве желудка, повышении температуры тела - стоит пить больше воды и обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.

Еда Уголовное дело СК РФ Следственный комитет России
30 июня 2024, 13:48
Два человека погибли в перевернувшейся иномарке в Можайском округе
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Автомобиль Skoda опрокинулся на трассе в Можайском городском округе Московской области. Погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Авария случилась 30 июня около 11:15 на 133-м километре автодороги М-1 «Беларусь». Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением, и машина налетела на тросовое ограждение, после чего перевернулась несколько раз.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам проверки полицейские примут решение «в установленном законом порядке».

Вечером 29 июня в Сахалинской области грузовик наехал на четверых детей , которые шли по краю проезжей части. Госпитализировали троих, одну девочку - в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, по предварительным данным, был пьян.

ДТП Иномарки Водители Можайск
30 июня 2024, 11:48
Вертолет с пожарными совершил жесткую посадку в Иркутской области
РИА «Новости»
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Вертолет Ми-8 со спасателями совершил жесткую посадку в Иркутской области, в 200 километрах от города Бодайбо. Об этом написал губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По его словам, на борту Ми-8 находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Информация о погибших не поступала.

Вертолет авиакомпании «Ангара перевозил группировку огнеборцев для тушения пожаров в Бодайбинском районе. Губернатор отметил, что на место ЧП с вертолетом вылетел другой борт. Он заберет людей и установит повреждения Ми-8.

«В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты», - добавил Кобзев.

Ранее ураган в Польше повредил два вертолета Ми-8 и Ми-17 , которые находились в ангаре в Лодзинском воеводстве. Из-за непогоды сорвало крышу дивизиона в Большой Лежнице. Какой именно урон получили боевые вертолеты, журналисты не уточнили.

Вертолеты Пожары Иркутская область
30 июня 2024, 10:54
Полицейские в Ленобласти сняли поругавшуюся с бойфрендом девушку с парапета моста
Пресс-служба МВД
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Полицейские в Ленинградской области сняли с парапета моста 23-летнюю девушку, которая расстроилась из-за ссоры с бойфрендом. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Сотрудники дорожной инспекции патрулировали территорию в городе Кириши 28 июня. Они заметили, что девушка перелезла через металлическое ограждение моста, и попытались наладить с ней контакт. Поначалу она была подавлена и отказывалась лезть обратно - объяснила, что поссорилась со своим молодым человеком. Однако полицейские сумели найти нужные слова, чтобы поддержать девушку и уговорить вернуться в безопасное место.

Сотрудники инспекции отвезли ее на своей машине в отдел полиции и вызвали туда медиков. Местную жительницу госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 29 июня мужчина в Москве устроил пожар на крыше и рухнул с нее. По словам очевидцев, после падения он подавал признаки жизни. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.

Ленинградская область МВД РФ Полиция

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