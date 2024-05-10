«Долг каждого». Парень из Дагестана объяснил, почему помог людям в упавшем в Мойку автобусе

«Считаю, что это долг каждого человека - нельзя проходить мимо ситуации, где людям нужна помощь. Мы так воспитаны», - пояснил он.

Джабраилов пояснил, что вместе с остальными наблюдал, как автобус на развороте падает с моста в канал. Мужчины быстро припарковались и побежали к месту ЧП.

«Начали пытаться помогать, чем можем. <…> Очень много было суеты, такая напряженная ситуация. Три человека или четыре [спасли], не могу точно сказать. Но быстро приехали спасательные службы и начали заниматься своим делом», - добавил собеседник 360.ru.

По словам Джабраилова, автобус затонул очень быстро. Поэтому понять, заблокировало ли в транспортном средстве двери или нет, было невозможно.

«Двери в автобус, не могу сказать точно, были заблокированы или нет, потому что автобус был полностью под водой», - заключил он.