«Долбанул со всей дури». Авиадебошир с вилкой еще до нападения вел себя неадекватно

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Пассажир был не в себе, что-то бормотал, громко слушал музыку. Ему сделали замечание, чтобы он уменьшил звук или надел наушники. Молодой человек проигнорировал слова и начал стучать ногой в спинку переднего кресла. Беспокойного пассажира с трудом удалось успокоить.

Но когда принесли обед, мужчина схватил вилку и ударил «обидчика» три раза в плечо. Пострадавший от шока даже не успел заслониться от нападавшего, и сначала думал, что тот просто ударил в плечо.

«Мужчина думал, просто удар, а потом, когда кровь пошла, понял, что это раны. Раны небольшие от вилки, там острые зубья. Заживают более или менее, но ноют, потому что они глубоко - до кости долбанул со всей дури», - рассказал источник.

Нападавшего удалось задержать, его скрутили пассажиры с соседних мест. Он сопротивлялся и кричал про зомби. Его связали и посадили в хвосте самолета, где он и летел до конца рейса.

Пострадавшему пассажиру оказали помощь, среди пассажиров оказалась медсестра, она обработала рану и заклеила ее. При приземлении в аэропорту мужчину передали медикам, которые наложили повязку.

«Мне кажется, он немного не в себе был - или наркотик принял, или он просто психически ненормальный человек», - добавил собеседник «360».

Раны пострадавшего сильно ноют, и руку тянет при физической нагрузке. Ему приходится ежедневно делать перевязки, поделился источник.

Авиадебошир, который атаковал вилкой пассажира в самолете, оказался гражданином Австралии. Пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.