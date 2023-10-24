«Докопался до друга». Попавший на видео из Нижнего Новгорода мужчина сам спровоцировал драку

Источник рассказал, что подростки зашли в магазин, чтобы купить себе еды. Там они якобы встретили пьяного мужчину с алкоголем в руках.

«Мужчина был в алкогольном опьянении и докопался до вида нашего друга, все было в магазине. Когда вышли на улицу, то он подрался с другим прохожим, я уже не знаю, из-за чего», - отметил он.

По его словам, подростки не накидывались толпой на нетрезвого мужчину. Кто и как ударил его - неизвестно. Однако массового избиения не было, подчеркнул источник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Нижегородской области «360» сообщили, что информацию по факту произошедшего начали проверять, однако в полицию заявление не поступало.

Само видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Нижний Новгород и Нижегородская область». Один из комментаторов, представившийся очевидцем ситуации, также рассказал, что мужчина сам приставал к подросткам. Небольшая потасовка случилась после того, как он достал ключи и начал замахиваться ими.