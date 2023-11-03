Догхантеры отравили собак в Волгограде лекарством от туберкулеза

Каанал опубликовал видео, на котором пес бьется в конвульсиях. По словам авторов публикации, он стал жертвой местных отравителей в районе ЖК «Царица». От рук живодеров уже пострадало три животных и только двух собак удалось спасти.

При этом сами четвероногие не создавали проблем. Люди привыкли к ним и даже дали клички. По словам местной жительницы Ольги, животных отравили изониазидом - лекарством от туберкулеза. Для собак этот препарат очень опасен, и неизвестные воспользовались этим. Сейчас зооволонтеры ведут поиски виновных.

Ранее жительница Якутии жестоко расправилась с четырьмя котятами и похвасталась поступком в прямом эфире. Женщина выбросила животных с шестого этажа и аргументировала это тем, что страдает от аллергии.