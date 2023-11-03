03 ноября 2023, 01:15

Догхантеры отравили собак в Волгограде лекарством от туберкулеза

Freepik
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Живодеры в Волгограде отравили нескольких собак лекарством от туберкулеза, один из четвероногих погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Каанал опубликовал видео, на котором пес бьется в конвульсиях. По словам авторов публикации, он стал жертвой местных отравителей в районе ЖК «Царица». От рук живодеров уже пострадало три животных и только двух собак удалось спасти.

При этом сами четвероногие не создавали проблем. Люди привыкли к ним и даже дали клички. По словам местной жительницы Ольги, животных отравили изониазидом - лекарством от туберкулеза. Для собак этот препарат очень опасен, и неизвестные воспользовались этим. Сейчас зооволонтеры ведут поиски виновных.

Ранее жительница Якутии жестоко расправилась с четырьмя котятами и похвасталась поступком в прямом эфире. Женщина выбросила животных с шестого этажа и аргументировала это тем, что страдает от аллергии.

Собаки Россия Животные Живодеры
03 ноября 2023, 00:45
Подросток из Казани скончался после отказа медиков госпитализировать его
Freepik
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Росздравнадзор и Минздрав в Татарстане проверят обстоятельства смерти ребенка в Казани, которого якобы отказались госпитализировать. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Татарстан проверяет качество и своевременность оказания медпомощи 16-летнему подростку в Республиканской детской клинической больнице», - сказано в сообщении.

В публикации напомнили, что по данным СМИ, юноша обратился к медикам с жалобами на судороги в шее, однако врачи не стали госпитализировать его. На следующий день подросток скончался у себя дома.

Ранее десятиклассник из Челябинской области умер после тренировки по борьбе. Юный спортсмен вернулся примерно в 22:00 домой и потерял сознание. Родители оперативно вызвали врачей. Прибывшие медики отвезли подростка в больницу, где ему диагностировали кому неясной этиологии. Через несколько часов мальчика не стало.

Дети Больницы Минздрав
02 ноября 2023, 23:08
«Достал биту — ударил 4 раза». Участник драки в баре в Красногорске рассказал свою версию событий
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Бар в Красногорске оказался в центре скандала. Владелец заведения пожаловался на дебоширов, которых якобы подсылают недоброжелатели. Хулиганы пугают посетителей и устраивают перепалки. Причина — бизнес и конкуренция. Во время последнего происшествия даже потребовалось вызвать сотрудников Росгвардии. При этом один из участников драки Анатолий Зубцов утверждает, что хозяин заведения сам напал на посетителей. Об этом он рассказал в беседе с «360».

На камере видеонаблюдения видна потасовка Зубцова с неким мужчиной. По словам собеседника - это «негласный владелец бара» Максим Силаев и по совместительству партнер по бизнесу. Между ними есть несколько разногласий, и Зубцов решил во всем разобраться.

«Я пошел разруливать ситуацию по поводу того, что у нас там есть долги по заведению (раздел веранд). И человечек просто не вышел на улицу. Он придумал, что можно поговорить внутри заведения. Достал биту и ударил четыре раза меня», - сказал Анатолий.

Сам Зубцов владеет двумя другими заведениями, находящимися «на одном квадрате» с баром, где случилась драка. Он подчеркнул, что оба построены за его счет.

Собеседник объяснил, что вначале Силаев достал биту и стал «ей махать», однако на видео первых моментов потасовки нет, потому что первые 18 секунд кадров предварительно стерли. После случившегося Анатолий снял побои и написал заявление в полицию. По его мнению, Максим «отвоевывает территорию» с помощью криминальных поступков.

О скандале в красногорском баре стало известно еще 31 октября. Как рассказал «360» владелец бара Максим, хозяева соседних заведений пытаются испортить ему бизнес.

Красногорск Драки МВД РФ
02 ноября 2023, 19:51
Человек попал под поезд в Мытищах
unsplash.com
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На станции Перловская Московской железной дороги в Мытищах поезд сбил человека. Соответствующую информацию «360» подтвердили представители МЖД.

Пострадавший нарушил правила пребывания на железнодорожной инфраструктуре. Попавшему под поезд вызвали скорую. На период оказания помощи задержали два пригородных состава № 6658 и № 7134.

«МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства», - отметили в пресс-службе компании.

Пассажиров призвали неукоснительно соблюдать правила безопасности вблизи железных дорог.

Вечером 27 октября поезд насмерть сбил мужчину на станции Лосиноостровская на северо-востоке Москвы. Пассажир спустился на рельсы и пошел между платформами, в результате чего на него наехал проходящий состав.

Мытищи Поезда
02 ноября 2023, 19:27
Жительница Ленинского выбросила из окна щенка после ссоры с сожителем
Pxhere
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Жительница поселка Измайлово выбросила из окна третьего этажа щенка бельгийской овчарки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Московской области.

По предварительным данным, женщина вместе с сожителем распивала спиртные напитки в квартире. Пара поссорилась, подозреваемая взяла пса мужчины и вышвырнула его в окно.

О состоянии питомца пока ничего неизвестно, его отвезли в ветклинику, а 40-летнюю правонарушительницу доставили в территориальный отдел полиции.

«Сотрудниками полиции проводится проверка по факту жестокого обращения с животным», - передали в пресс-службе.

Ранее жестокое убийство кота Степана произошло в Химках. Неизвестный расчленил питомца и бросил останки хозяйке под окно. По словам местных жителей, это не единственный случай насилия над животными - живодер изрезал скальпелем пять котов.

Собаки Животные Полиция Ленинский округ

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