Догхантеры отравили собак в Волгограде лекарством от туберкулеза
Живодеры в Волгограде отравили нескольких собак лекарством от туберкулеза, один из четвероногих погиб. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
Каанал опубликовал видео, на котором пес бьется в конвульсиях. По словам авторов публикации, он стал жертвой местных отравителей в районе ЖК «Царица». От рук живодеров уже пострадало три животных и только двух собак удалось спасти.
При этом сами четвероногие не создавали проблем. Люди привыкли к ним и даже дали клички. По словам местной жительницы Ольги, животных отравили изониазидом - лекарством от туберкулеза. Для собак этот препарат очень опасен, и неизвестные воспользовались этим. Сейчас зооволонтеры ведут поиски виновных.
Ранее жительница Якутии жестоко расправилась с четырьмя котятами и похвасталась поступком в прямом эфире. Женщина выбросила животных с шестого этажа и аргументировала это тем, что страдает от аллергии.