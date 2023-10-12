Дочери военкора Сладкова попытались доставить посылку от неизвестных «волонтеров»
Дочь военкора Александра Сладкова Арина обратилась в полицию после того, как к ней в квартиру попытались доставить посылку от неизвестных «волонтеров». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации канала, Сладкова сообщила о случившемся правоохранителям накануне, 11 октября. По словам девушки, на ее домашний адрес оформили доставку неизвестных товаров.
Курьер при этом указал, что доставку заказали «волонтеры» для Александра Сладкова, отца Арины.
Дочь военкора отказалась от получения посылки. После чего она начала получать настойчивые звонки. Неизвестные предлагали все-таки принять посылку. Тогда Арина решила уточнить у отца, что это за доставка, но тот был не в курсе происходящего, добавил источник Baza.