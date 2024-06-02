02 июня 2024, 14:39

Дочь Запашного получила переломы после падения лошади в цирке

РИА «Новости»
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На дочку Аскольда Запашного в цирке упала лошадь. Девочка получила многочисленные переломы, сообщил  Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что юная артистка выполняла элементы джигитовки, сидя на лошади. В какой-то момент животное поскользнулось и упало прямо на наездницу.

«Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы», - объяснил Запашный.

Девочку увезли в больницу, где ей сделали рентген. Снимок показал, что у артистки сломаны три кости ноги.

Ранее в новосибирском цирке гимнастка сорвалась с кольца во время шоу. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.

Цирки Врачи
02 июня 2024, 15:05
«Картина жуткая». Появилось видео пожара на лодочной станции в Тверской области
Телеканал «360»
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Пожар на лодочной станции в Кимрском муниципальном округе Тверской области сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На ролике видно багровое пламя, охватившее станцию. От места пожара поднимается столб густого черного дыма. Также можно услышать громкие хлопки.

«Картина жуткая. Ребята лодки все-таки перегоняют оттуда», - сказала автор видео.

На еще одном ролике - вертолет с водосливным устройством. Воздушное судно пришлось задействовать в тушении огня.

Спасателям удалось локализовать пожар и справиться с открытым горением. В результате ЧП никто не пострадал, уточнили в МЧС. Очевидица из Дубны сообщила, что сгорело множество построек.

Вертолеты Спасатели Пожары Видео
02 июня 2024, 15:01
Жительница Находки бросила младенца в такси и сбежала в лес
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Сотрудники МВД разыскали женщину, которая оставила малолетнюю дочь в автомобиле такси. Об этом сообщила пресс-служба полиции Приморья.

Жительница Находки заказала такси и во время поездки попросила водителя остановиться рядом с лесом. Она оставила свою дочь в машине и сказала, что скоро вернется. Через некоторое время водитель позвонил в полицию.

Правоохранители нашли жительницу Находки в лесном массиве и доставили ее в участок. Младенца поместили в дом малютки.

Ранее похожий случай произошел в Краснодаре - безработная 36-летняя жительница Сургута оставила свою трехлетнюю дочь в магазине. Полиция задержала женщину в поезде Кисловодск - Санкт-Петербург.

Приморье Такси Водители Полиция
02 июня 2024, 14:48
«Сгорело три ряда». Пожар на лодочной станции в Тверской области локализовали
Телеканал «360»
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Пожар на лодочной станции в Тверской области локализовали. Кроме того, спасателям удалось справиться с открытым горением. Об этом 360.ru рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«Пожар на лодочной станции локализован, открытое горение уже тоже ликвидировано. Пока информации больше нет. Пострадавших нет», - сообщили в ведомстве.

Как уточнила в беседе с 360.ru очевидица Ирина из Дубны, сгорело множество построек.

«Мы спасали свой сарай. Построек очень много, сгорело три ряда - спасли только дальние», - поделилась она.

По словам Ирины, местные жители принялись за тушение еще до приезда спасателей.

Согласно информации пресс-службы МЧС России, лодочная станция загорелась в Кимрском муниципальном округе. Огонь распространился на 500 квадратных метров. К месту пришлось направить вертолет Ка-32 МЧС с водосливным устройством.

Кадры с места пожара появились в Сети. Очевидцы утверждали, что «дым видно отовсюду».

Пожары МЧС РФ Россия
02 июня 2024, 14:00
Лодочный поселок БАМ загорелся в Дубне
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В построенном рыбаками лодочном поселке БАМ в Дубне случился сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал «Дубна | Вести».

Судя по кадрам с места происшествия, огонь охватил почти весь лодочный комплекс. Утверждается также, что «дым видно отовсюду».

Подробности не приводятся. По данным Telegram-канала «Москва с огоньком» , к 13:30 пожарные работали на месте. При этом в сводке главного управления МЧС по Московской области информации о ЧП пока нет.

Вечером 1 июня природный пожар разгорелся в Ростовской области. К утру следующего дня он распространился на 117 гектаров. Жаркая сухая погода осложняла работу спасателей. По данным на 07:48, на месте работали 277 специалистов, которые применяли 82 спецмашины. Ни о локализации пожара, ни о том, что его удалось потушить, пока не сообщалось.

А в Бурятии поезд проехал прямо через горящий лес. В течение суток в республике произошло 10 техногенных пожаров.

Пожары Видео

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