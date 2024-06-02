Дочь Запашного получила переломы после падения лошади в цирке

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Он уточнил, что юная артистка выполняла элементы джигитовки, сидя на лошади. В какой-то момент животное поскользнулось и упало прямо на наездницу.

«Между манежем и лошадью оказалась нога моей любимой племянницы», - объяснил Запашный.

Девочку увезли в больницу, где ей сделали рентген. Снимок показал, что у артистки сломаны три кости ноги.

Ранее в новосибирском цирке гимнастка сорвалась с кольца во время шоу. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу.