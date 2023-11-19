По информации издания, незнакомец позвонил 74-летней детской писательнице и киносценаристу, москвичке Наталье Строиловой. Представившись сотрудником полиции, он попросил пенсионерку о помощи в поимке злоумышленника. Однако для этого якобы необходимо было вложить сбережения.

В этот момент женщина поняла, что общается с мошенниками и бросила трубку, заблокировав номер собеседника. Затем она сообщила о случившемся настоящим правоохранителям.

Сотрудники МВД приступили к поиску афериста.

На днях в Москве телефонные мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера.