Дочь основателя «Ералаша» сдала аферистов в полицию в Москве — СМИ
Телефонные аферисты потерпели полную неудачу при попытке выманить деньги у дочери создателя детского тележурнала «Ералаш» Александра Хмелика. Женщина сразу же поняла с кем имеет дело и не дала себя обмануть по известной мошеннической схеме, сообщил Telegram-канал Shot.
По информации издания, незнакомец позвонил 74-летней детской писательнице и киносценаристу, москвичке Наталье Строиловой. Представившись сотрудником полиции, он попросил пенсионерку о помощи в поимке злоумышленника. Однако для этого якобы необходимо было вложить сбережения.
В этот момент женщина поняла, что общается с мошенниками и бросила трубку, заблокировав номер собеседника. Затем она сообщила о случившемся настоящим правоохранителям.
Сотрудники МВД приступили к поиску афериста.
На днях в Москве телефонные мошенники обманули советского кинохудожника Игоря Лемешева почти на 450 тысяч рублей. Они представились сотрудниками Центробанка и запугали пенсионера.