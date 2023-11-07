Дочь актера «Бриллиантовой руки» Светлана Пиньковская умерла в Москве

По данным канала, причиной смерти стал инфаркт. Тело Светланы Пиньковской обнаружила внучка в ее квартире в Бескудниковском районе Москвы. У женщины с лета было несколько инфарктов.

Светлана Пиньковская работала в Эстрадном театре «Эрмитаж» и выступала с женским эстрадным оркестром под псевдонимом «Светланова». Также она преподавала музыку. Ее отец, Георгий Светлани, сыграл эпизодическую роль помощника управдома в культовой комедии «Бриллиантовая рука».

Ранее умерла народная артистка Киргизии Зинаида Петренко. Об этом сообщила пресс-служба Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова, где актриса прослужила более 50 лет.