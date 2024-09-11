11 сентября 2024, 20:27

«Добивал лежачего на лавке». Мать избитого в Зеленограде мальчика рассказала о нападении

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В Зеленограде мужчина избил подростка, когда тот катался с другом на самокатах. В комментарии 360.ru мать пострадавшего мальчика рассказала, что нападение произошло после просьбы детей не кричать на них матом.

«Мальчики спокойно ехали на самокатах, проходивший мимо мужчина сказал одному из них: „Смотри, куда прешь“. Мальчик извинился. После этого незнакомец начал с ним разговаривать, выражаясь матерными словами. Тогда дети спросили, почему тот разговаривает так грубо. Этот мужчина развернулся и вовсе перешел на крик», - пояснила она.

Женщина отметила, что подростки попытались избежать конфликта, но в какой-то момент мужчина начал пинать одного из них.

«Мой сын вступился за друга. Началась потасовка, и дети разбежались в разные стороны. Однако этот неадекватный догнал моего ребенка, зажал его на лавке и добивал лежачего, несмотря на крики», - отметила собеседница 360.ru.

После нападения врачи диагностировали у несовершеннолетнего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ссадины на лице и ушибы мягких тканей всего тела. Также у мальчика разорваны все мягкие ткани рта, поэтому первые сутки после избиения он не мог есть.

Сейчас состояние подростка улучшилось. Родители написали заявление в полицию. Они надеются, что мужчина понесет заслуженное наказание. Правоохранители проводят проверку.

Ранее москвич устроил стрельбу по самокатчикам. Стрелка разозлила компания, и он решил открыть по ней огонь. С травмами в больницу обратились два человека.

Дети Мужчины Полиция Избиения
11 сентября 2024, 10:54
Победительница 6-го сезона «Пацанок» разбила голову чемпионке Европы
РИА «Новости»
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Победительница 6-го сезона «Пацанок» Татьяна Каширина разбила голову цветочным горшком чемпионке Европы по футзалу Екатерине Шумовой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавшая приехала на встречу с подругами в заведение на Щелковском шоссе. Одна из девушек привела с собой Каширину. Все вместе они разместились за одним столом.

Как рассказала Шумова, она обсуждала с подругой личные темы, но нетрезвая победительница шоу влезала в разговор и всех перебивала. По словам спортсменки, после первого замечания Каширина стала угрожать ей убийством, а после второго - кинула Шумовой в голову тяжелый горшок с цветком.

Девушка, которая привела участницу шоу, ушла вместе с ней из ресторана. Спортсменке потребовалась помощь медиков. Ее госпитализировали с сотрясением мозга. Спортсменка написала заявление в полицию.

Еще одна участница «Пацанок», Вера Федоренко , устроилась на работу воспитательницей в детский лагерь. При этом актриса Ирина Соловьева написала на нее заявление в полицию за драку.

Убийства Цветы Полиция Рестораны
10 сентября 2024, 21:30
ФСБ нагрянула с обысками в УСБ петербургского ГУ МВД
РИА «Новости»
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пришли с обысками в кабинет Управления собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом сообщило 47.news.

По данным издания, оперативные мероприятия провели днем 10 сентября. Следствие возбудило уголовное дело, его оперативное сопровождение передали сотрудникам Службы «М», курирующим правоохранительную систему регионального ФСБ.

Предположительно, оперативники провели обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве, связанном с земельной сделкой в Ленинградской области. Фигурантами дела стали три человека.

Ранее в Подмосковье арестовали получивших деньги из регионального бюджета в рамках программы по развитию экотуризма предпринимателей. Их обвинили в мошенничестве и арестовали.

Санкт-Петербург Уголовное дело Ленинградская область ФСБ
10 сентября 2024, 21:26
Мальчик в Челябинске почувствовал себя плохо, ушел с урока и пропал
РИА «Новости»
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В Челябинске 10-летний мальчик пропал по пути из школы домой. Он отпросился с уроков из-за плохого самочувствия. Спустя время ребенка нашли целым и невредимым, сообщила Ura.ru пресс-служба Главного управления МВД по Челябинской области.

«Мальчик найден. Противоправных действий в отношении него не совершено», - сказал представитель полиции.

Учащийся школы № 124 пропал днем 10 сентября. Он почувствовал себя плохо и ушел домой, забыв телефон в классе. Родителя подали заявление в полицию Калининского района.

Челябинцы распространили в соцсетях призыв о помощи и приметы ребенка - 10-летний мальчик надел синие брюки, черные туфли, белую рубашку, темно-зеленую куртку. К поисковой операции подключились волонтеры, экипажи ДПС и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних.

В Якутии 6 сентября потерялся трехлетний мальчик, сообщили «Известия». Он ушел со двора дома в селе Жемкон. В тот же день волонтеры нашли ребенка в лесу в 800 метрах от населенного пункта.

Дети МВД РФ Челябинск Полиция
10 сентября 2024, 12:56
Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы
РИА «Новости»
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На западе Москвы на стройке произошло возгорание. Огонь охватил территорию возводимого 17-этажного здания. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Строительный объект расположен на улице Василисы Кожиной. Там Загорелся забор и стройматериалы, уточнил собеседник 360.ru.

Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, уточнил источник. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

В начале сентября произошел пожар на этом этаже здания Всероссийского государственного университета кинематографии. Площадь возгорания составила 40 «квадратов». Огонь охватил стеллажи, мебель и оборудование, людей эвакуировали.

Пожары Москва

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