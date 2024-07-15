Для тушения пожара под Новороссийском направили еще 50 специалистов

Работы на месте ликвидации пожара продолжаются почти сутки, указал он. Для оперативной помощи по локализации привлекли вертолеты и самолет Ил-76.

«Из ГУ МЧС Краснодарского края дополнительно направлены и приступили к тушению 50 специалистов в составе аэромобильной группировки из семи единиц техники», - подчеркнул Кравченко.

Пожар в лесном массиве в районе хутора Дюрсо вспыхнул в минувшее воскресенье, 14 июля. После огонь распространился на территорию базы отдыха «Голубая волна». Там возгорание потушили, но горение леса продолжалось - площадь пожара увеличилась до 62 гектаров.

В Новороссийске ввели режим ЧС. С нескольких баз отдыха эвакуировали людей. Накануне в МЧС заявили об одном пострадавшем. Сегодня в оперштабе Кубани сообщили о еще двух обратившихся к медикам людях. Все трое от госпитализации отказались.