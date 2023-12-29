Дирижера Погосяна ограбили в Москве более чем на 100 тысяч рублей

По информации издания, вечером в четверг, 28 декабря, 49-летний музыкант припарковал свой автомобиль Audi A4 рядом с театром Сатиры, который находится на Триумфальной площади. Положив портфель на пол салона за водительское кресло, дирижер отправился по своим делам.

Спустя несколько часов он вернулся и заметил разбитое левое стекло иномарки. В самом салоне не оказалось портфеля с паспортом, удостоверением члена Союза театральных деятелей России, планшетом Apple iPad mini, наушниками Apple Airpods, пауэрбанком Xiaomi и швейцарским ножом. В общей сложности злоумышленники украли вещи на сумму в 105 тысяч рублей.

Музыкант сообщил о случившемся в полицию. Сейчас правоохранители пытаются разыскать вора.

На днях москвич украл из мастерской по ремонту сумку за три миллиона рублей , чтобы расплатиться с долгами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.