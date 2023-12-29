29 декабря 2023, 16:18

Дирижера Погосяна ограбили в Москве более чем на 100 тысяч рублей

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Главный дирижер театра Наций Армен Погосян стал жертвой грабителей в Москве. Из его машины вытащили имущество более, чем на 100 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, вечером в четверг, 28 декабря, 49-летний музыкант припарковал свой автомобиль Audi A4 рядом с театром Сатиры, который находится на Триумфальной площади. Положив портфель на пол салона за водительское кресло, дирижер отправился по своим делам.

Спустя несколько часов он вернулся и заметил разбитое левое стекло иномарки. В самом салоне не оказалось портфеля с паспортом, удостоверением члена Союза театральных деятелей России, планшетом Apple iPad mini, наушниками Apple Airpods, пауэрбанком Xiaomi и швейцарским ножом. В общей сложности злоумышленники украли вещи на сумму в 105 тысяч рублей.

Музыкант сообщил о случившемся в полицию. Сейчас правоохранители пытаются разыскать вора.

На днях москвич украл из мастерской по ремонту сумку за три миллиона рублей , чтобы расплатиться с долгами. Его приговорили к четырем годам лишения свободы.

Кражи Москва 2023
29 декабря 2023, 16:11
Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП
Пресс-служба МЧС
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Крупное ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе. Авария унесла жизни двух человек, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии пострадали три человека, еще двое погибли.

По информации Госавтоинспекции , в ДТП попал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он получили травмы, мужчину направили в ближайшую больницу. По данным Telegram-канала «112» , из-за аварии также пострадал помощник чиновника, находившийся с ним в одном автомобиле.

«Предположительно, в этой „Тойоте“ находился министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Информация уточняется», - указали в ГИБДД.

На место происшествия прибыли спасатели, они деблокировали пострадавших и оказали им первую помощь.

Ранее массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Оренбурге. Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.

Крупное ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Бирск - Тастуба - Сатка в Караидельском районе. Авария унесла жизни двух человек, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Башкирия ДТП МЧС РФ ГИБДД
29 декабря 2023, 15:45
Иномарка сбила пенсионерку на северо-западе Москвы
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Около жилого дома на улице Исаковского на северо-западе Москвы пожилой мужчина за рулем иномарки сбил 80-летнюю женщину. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 67-летний водитель автомобиля марки Nissan не дождался сотрудников правоохранительных органов и покинул место ДТП.

Прохожие вызвали полицию и скорую, а также оказали пострадавшей первую помощь. Пенсионерке был причинен тяжкий вред здоровью.

«Прокуратура Северо-Западного административного округа контролирует привлечение водителя к ответственности», - добавили в ведомстве.

Ранее иномарка сбила пенсионера в Свердловской области. От полученных травм мужчина скончался на месте.

ДТП Москва 2023
29 декабря 2023, 11:54
Экстрадированный из Турции москвич пойдет под суд за убийство жены
Freepik
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В Россию из Турции экстрадировали жителя Москвы, которого обвинили в убийстве супруги и незаконном обороте наркотиков. Мужчина предстанет перед судом в ближайшее время. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в декабре 2022 года мужчина несколько раз ударил свою жену в квартире на Затонной улице в Москве. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее тело нашел отец, который решил проведать дочь, так как она давно не отвечала на звонки, хотя отправляла СМС. Оказалось, что все это время сообщения писал обвиняемый.

Помимо этого, при осмотре квартиры правоохранители обнаружили наркотическое вещество мефедрон массой 4,5 грамма.

Мужчину объявили в международный розыск, а в феврале 2023 года его задержали в Турции. В ноябре его экстрадировали в Россию. Сейчас он содержится под стражей.

«Уголовное дело будет направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - добавили в прокуратуре.

Ранее в Турции задержали вора в законе Витю Пана. В ближайшее время его также экстрадируют в Россию.

Турция Убийства Россия Москва 2023
29 декабря 2023, 11:35
Считавшегося пропавшим без вести мужчину задержали в Москве по подозрению в убийстве
РИА «Новости»
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Жителя Вышнего Волочка, которого два месяца безуспешно искали волонтеры в Тверской области, задержали в Москве по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авторы статьи уточнили, что в начале ноября в Вышнем Волочке организовали поиски 36-летнего мужчины. Предположительно, его никто не видел с 5 ноября и ему требовалась медицинская помощь. Однако за два месяца его так и не удалось найти.

По информации издания, 30 ноября мужчину объявили в федеральный розыск. Его заподозрили в убийстве.

Позже столичные полицейские задержали мужчину на Кожевнической улице в районе Замоскворечье. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Москве вынесли приговор мужчине за изнасилование и убийство двух несовершеннолетних девушек в 1989 году.

Убийства Москва 2023

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