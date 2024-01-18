18 января 2024, 19:20

Директору школы Саратова вынесли представление за попытку скрыть избиение ученика

РИА «Новости»
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Ученик первого класса школы Саратова получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму после нападения третьеклассника. Мать пострадавшего мальчика Виктория в беседе с «360» заявила, что руководство учебного заведения попыталось скрыть факт нападения на сына.

Она пояснила, что ученик третьего класса за день дважды избил ребенка. В первый раз он напал на него в туалете, где сначала ударил в живот, а потом, схватив за подмышки, перевернул и уронил головой на кафель. Второе нападение произошло на продленке. Когда первоклассник уже собрался уходить, то его обидчик закрыл дверь в кабинет и повторил свой маневр с переворотом и ударом головой об пол.

Узнав о случившемся Виктория отвела ребенка в травматологию, показала неврологу, а также взяла справку у педиатра. По ее словам, сына два дня тошнило и он не мог встать с кровати.

Мать пострадавшего подчеркнула, что все это время школа никуда информацию не передавала. Только после того, как она предала случившееся огласке, ей стали звонить правоохранители.

«Сегодня отреагировали в инспекции по делам несовершеннолетних. Пришли в школу и всех допрашивали. Но у нас глава инспекции очень хорошая знакомая директора. Даже всю информацию, которую она от меня получила она сфотографировала и отправила ей», - уверена Виктория.

Собеседница «360» добавила, что директор тут же связалась с сотрудницей полиции и попросила ее внести правки в протокол. О случившемся женщина уже сообщила в региональное ГУ МВД. Там пообещали провести проверку.

В пресс-службе саратовского главка СК сообщили, что начали проверку школы, где избили первоклассника на предмет халатности сотрудников учебного заведения. По итогам мероприятий следователи примут решение об уголовном деле.

Прокуратура Саратовской области заявила, что вынесла директору школы представление за то, что она утаила информацию об избиении ученика. В ведомстве уточнили, что администрация учебного заведения в таких случаях обязана уведомлять прокуратуру и органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы не нарушать закон.

Саратов Дети Прокуратура РФ Школы МВД РФ СК РФ Полиция Избиения
18 января 2024, 19:24
Аварийное отключение Балаклавской ТЭС оставило без света часть Крыма и Севастополь
РИА «Новости»
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Города Крыма и часть Севастополя остались без света из-за аварийного отключения Балаклавский тепловой электростанции. Об этом глава республики Сергей Аксенов и губернатор города Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Глава Крыма заявил, что работы по восстановлению подачи электроэнергии в дома жителей уже начались.

«В результате аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС часть Республики Крым оказалась обесточена», - написал Аксенов.

По данным местных пабликов, без света остались Феодосия, Керчь, Джанкой и Красноперекопск.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что по предварительной информации на Балаклавской ТЭС произошло ложное срабатывание газового оборудования, что повлекло отключение двух энергоблоков станции.

«Отключены потребители Балаклавы, бухт Казачья, Камышовая и Фиолент, центральная часть города, улицы Ленина и Большая Морская», - написал он.

Развожаев добавил, что в течении часа энергоснабжение восстановят. А вскоре со ссылкой на Севастопольэнерго сообщил, что свет появился во всем городе.

Электричество Крым Севастополь Коммунальные аварии Сергей Аксенов
18 января 2024, 19:12
Чудесное спасение девочки из-под колес поезда под Челябинском попало на видео
РИА «Новости»
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В селе Аргаяш Челябинской области девочку едва не переехал поезд. Школьницу спасла местная жительница. Видео чудесного спасения опубликовал Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По данным канала, на железнодорожном переходе в Аргаяше остановился грузовой состав, и местные жители не стали дожидаться отхода поезда и решили перелезть между вагонами.

Несколько человек благополучно перебрались на другую сторону. За ними последовала девочка, но в этот момент поезд тронулся с места. Местная жительница не растерялась и резко схватила школьницу, вытянув ее из-под колес.

Власти Аргаяшского района заявили, что грузовой состав совершил вынужденную остановку из-за снежного заноса. Когда снегоуборочная техника расчистила пути, машинист подал предупредительный сигнал, после чего тронулся с места.

Ранее на МЦД-2 нашли тела двух мужчин и женщины , которых сбил поезд.

Челябинская область Видео Поезда
18 января 2024, 18:34
Пермские подростки назвали шуткой избиение полуголого мальчика на морозе
РИА «Новости»
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Инспекторы по делам несовершеннолетних в Перми оперативно установили личности подростков на видео с избиением бегающего в одних трусах и шапке на морозе сверстника. Мальчики заявили, что это было шуткой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

По данным ведомства, пинающими мальчика на видео оказались ученики местной школы 2009, 2011 и 2012 годов рождения.

«С их слов, ребята являются друзьями. Произошедшее было шуткой, они так веселились», - заявили правоохранители.

Подростки утверждали, что приятель сам снял с себя всю одежду. Якобы он захотел побыть на холоде, чтобы заболеть и пропустить занятия в школе.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательств школьников над сверстником в Перми. Следователи также представят ему доклад о произошедшем.

Пермь МВД РФ
18 января 2024, 17:14
Четверо рабочих рухнули с лесов при ремонте фасада вокзала в Ульяновске
Telegram
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Четверо мужчин пострадали при падении со строительных лесов во время ремонта фасада железнодорожного вокзала Ульяновск-1 в Ульяновской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

ЧП произошло днем 18 января. Сотрудники компании-подрядчика получили травмы, им оказали необходимую медпомощь.

Следователи Центрального МСУТ СК вместе с сотрудниками полиции осмотрели место падения лесов для выяснения всех обстоятельств падения мужчин.

Проверка по факту происшествия продолжается. Как уточнили в пресс-службе, действия людей, ответственных за организацию ремонта фасада вокзала проверяют по статье о нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

СК РФ

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