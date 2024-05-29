Директору «Пиро-Росс» переквалифицировали статью обвинения по взрыву в Сергиевом Посаде

По информации издания, Следственный комитет переквалифицировал статью обвинения, и теперь директор фирмы проходит по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Взрыв прогремел 9 августа 2023 года на складе площадью 1600 квадратных метров. Из-за ЧП погибли девять человек, а пострадали более 100. Взрыв также повредил 1135 квартир и частных домов, 11 административных зданий и более 250 машин.

Подсудимый не признал вину и заявил, что причиной взрыва на складе мог стать БПЛА. Следствие проверило эту версию и не нашло никаких подтверждений теракта.

Ранее суд заключил под арест арендатора дома в СНТ «Снегирь» в Истре, где произошел пожар. В результате ЧП погибли восемь человек, которые незаконно размещались в доме иностранца.