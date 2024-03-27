Директора рудника «Пионер» в Приамурье отправили под стражу

Фельдшер красногорской бригады скорой медицинской помощи Олеся Машукова и ее коллега Зухра вечером 22 марта прибыли первыми к зданию Crocus City Hall. В комментарии «360» Ольга рассказала, что действовали по протоколу, без эмоций, стараясь быстро помочь пострадавшим.

«Это было восемь вечера, мы возвращались с вызова на подстанцию на пересменку. Ехали по 68-му километру МКАД. Нам пришел вызов про массовые огнестрельные ранения в Crocus City Hall. Позвонили диспетчеру, но на тот момент было ничего не понятно. Нам сказали, что там массовый расстрел», - поделилась собеседница.

Через четыре минуты автомобиль скорой помощи подъехал к комплексу, откуда бежали люди. Они кричали и размахивали руками Тогда-то Машукова поняла, что произошло серьезное ЧП.

Пока Зухра оказывала помощь, Олеся взяла координацию пациентов на себя. Фельдшер призналась, что ей не было страшно - все делала по инструкции, старалась успокоить людей.

Машукова хорошо помнит первую пациентку - Ольгу, которая получила огнестрельное ранение бедра и потеряла много крови. Женщине потребовалась госпитализация.

«Наши первые пациенты остались в машине, через три-четыре минуты подъехала реанимация, я видела, что машины скорой помощи подъезжают, я выдохнула. Мы быстро доставили пациентов в Красногорскую городскую больницу № 1, передали врачам и снова вернулись в Crocus City Hall», - добавила медик.

Зухра и Олеса работали на месте происшествия всю ночь. Только к пяти утра они вернулись на подстанцию, чтобы немного отдохнуть.

Теракт в Красногорске произошел 22 марта, в результате погибли 137 человек, позднее в больнице скончались еще двое. Травмы получили 180 человек. По данным мэрии Москвы, более 30 человек уже выписали из медучреждений.