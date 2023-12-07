07 декабря 2023, 13:26

Директора брянской гимназии задержали после стрельбы

РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали директора брянской гимназии № 5 после стрельбы в стенах учебного заведения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, Галину С. отвезли на допрос в местный отдел Следственного комитета, ее процессуальный статус пока неизвестен. Правоохранители интересуются у нее организацией охраны образовательного учреждения и пропускного режима.

Галина С. возглавляет гимназию № 5 в Брянске с 2017 года, ранее преподавала школьникам математику.

Утром в четверг в брянской гимназии произошла стрельба, которую открыла из помпового ружья восьмиклассница. Пострадали пять человек, еще один погиб. Сама стрелявшая покончила с собой, писал RT.

Полицейские задержали отца ребенка. Мужчина признался, что ничего не знал о пропаже ружья, которое хранилось в металлическом сейфе под замком. Он предположил, что дочь тайно выкрала ключ и забрала оружие.

Омбудсмен Мария Львова-Белова отмечала, что двое из пострадавших получили легкие ранения , еще трое находятся в состоянии средней тяжести.

Стрельба
07 декабря 2023, 15:25
Водитель сбил ребенка на юго-западе Москвы
Прокуратура Москвы
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В Москве, на пешеходном переходе на улице Паустовского, водитель сбил семилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, ребенок переходил дорогу в сопровождении отца, 67-летний водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования аварии.

В понедельник, 4 декабря, белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Информации об их состоянии не поступало. Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.

На дорогах гололед, поэтому Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными, ехать на заранее выбранной пониженной передачи, а также соблюдать дистанцию и пропускать пешеходов.

ДТП Москва 2023
07 декабря 2023, 14:28
«Досматривать детей не имеем права». Глава «Агентства экскалибур» — об охране брянской гимназии
РИА «Новости»
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Работу охраны в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, будут оценивать следственные органы, заявил в беседе с «360» Сергей Поддубный, руководитель ЧОО «Агентство экскалибур». Эта организация по контракту обеспечивает безопасность учебного заведения. На входе находилась одна охранница, которая нажала тревожную кнопку, когда в здании уже произошло ЧП.

«Следственные органы будут устанавливать, как сработала охрана. Выполняли должностную инструкцию и контракт, в рамках этого работали. Досматривать детей мы по закону не имеем права, смотреть их личные вещи и так далее», - рассказал Поддубный.

Отдельно он обратил внимание на особенности функционирования рамок металлоискателя - они срабатывают на все - на ключи, на телефоны.

«У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие. Если осуществлять досмотр, как в аэропорту, это займет [время] c утра до вечера, и учебный процесс просто не будет осуществляться», - добавил собеседник «360».

Особое внимание, по словам руководителя ЧОО, уделяют взрослым людям - мужчинам и женщинам, которые заходят в школу. А в отношении детей, по сути, производят только визуальный осмотр в силу правил, которые сотрудники преступать не могут, пояснил Поддубный.

Говоря об охраннице, которая находилась в гимназии , собеседник «360» подчеркнул, что женщина работает в организации с 2018 года, проходит периодические проверки.

«[Поймите,] охранник один, не вооруженный. Это всего лишь охранник. Нужно какие-то более серьезные меры предпринимать», - заключил он.

Дети Стрельба Школы СК РФ
07 декабря 2023, 14:19
Задымление произошло в салоне самолета «Аэрофлота» в аэропорту Камчатки
РИА «Новости»
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Задымление произошло на борту Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» перед вылетом из аэропорта на Камчатке. По предварительной версии, это случилось из-за короткого замыкания в салоне, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, самолет должен был вылететь с Камчатки в Москву. После окончания посадки один из пассажиров заметил дым, который шел из-под сидения. Бортпроводники тут же обесточили лайнер.

Специалист осмотрел салон самолета, проверяя источник возможного короткого замыкания. Однако следов неисправности не нашел. В итоге для обеспечения безопасности пассажиров «Аэрофлота» пересадили в другой самолет.

Позднее лайнер благополучно вылетел в Москву, а неисправный Boeing-777 отстранили от совершения полетов.

В начале декабря сообщалось, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

Аэрофлот
07 декабря 2023, 13:56
Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии могут доставить в Москву
РИА «Новости»
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Двух пострадавших при стрельбе в брянской гимназии школьников планируют доставить на лечение в Москву. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

По информации собеседника канала, речи идет о двух мальчиках. У одного из них выявили огнестрельное ранение предплечья, коленного сустава и грудной клетки.

У второго врачи диагностировали ранение плеча, грудной клетки, а также травматический шок 1-й степени. Мальчика прооперировали, сейчас он находится в реанимации.

Стрельба в гимназии № 5 произошла утром 7 декабря. Ее устроила 14-летняя восьмиклассница.

Девочка принесла с собой ружье отца. В классе начала стрелять в учеников. В результате одна из раненых погибла.

Сама стрелявшая скончалась. Ее отца доставили на допрос в СК. По информации РИА «Новости», мужчину допрашивают в качестве свидетеля.

Также появились данные о задержании директора гимназии. Официально эти данные пока не подтверждали.

Дети Стрельба Школы

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