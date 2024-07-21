Дипломаты проверят данные об отравлении россиян газом в Турции

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Вопрос держится на повестке», - уточнили в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов написали об отравлении россиян неизвестным газом. Это произошло в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали и поставили капельницы.

По данным РБК , российские туристы отравились газом в отеле из-за сломавшегося бойлера. Пятерых россиян доставили в больницу.

Один из туристов в комментарии 360.ru уточнил, что с пострадавшими общалась местная полиция. Сейчас их уже выписали. После этого россиянам предоставили другие номера.