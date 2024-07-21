21 июля 2024, 00:56

Дипломаты проверят данные об отравлении россиян газом в Турции

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Генконсульство России в Анталье проведет проверку данных об отравлении сограждан в отеле в Турции. Об этом РИА «Новости» рассказали в диппредставительстве.

«Каких-либо обращений в генконсульство со стороны российских граждан не поступало. Вопрос держится на повестке», - уточнили в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов написали об отравлении россиян неизвестным газом. Это произошло в пятизвездочном отеле Sealight Resort в Турции. Сообщалось, что членам одной семьи стало плохо, их госпитализировали и поставили капельницы.

По данным РБК , российские туристы отравились газом в отеле из-за сломавшегося бойлера. Пятерых россиян доставили в больницу.

Один из туристов в комментарии 360.ru уточнил, что с пострадавшими общалась местная полиция. Сейчас их уже выписали. После этого россиянам предоставили другие номера.

Турция Отели Россия Полиция
20 июля 2024, 22:26
Десятилетняя девочка пропала в Самаре
РИА «Новости»
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В Самаре 10-летняя девочка ушла из дома и не вернулась, ведутся поиски. Об этом сообщила пресс-служба МВД Самарской области.

«Двадцатого июля в 12:00 (11:00 по московскому времени) ушла из дома, расположенного на улице Ново-Вокзальный тупик, 12а, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - уточнило ведомство.

В полиции попросили всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить об этом.

Поисками школьницы также занимаются волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». На своей странице во «ВКонтакте» они опубликовали приметы пропавшего ребенка. У девочки темно-каштановые волосы, карие глаза. Рост 146 сантиметров. На момент ухода из дома была одета в черные широкие бриджи, серый на бретелях топ и розовые резиновые тапочки.

Несколько дней назад в Тверской области обнаружили труп 16-летней девушки , которая ушла из дома 8 июля. Все это время подростка искали следователи, полицейские и волонтеры отряда «Сова».

Ранее на востоке Москве полицейские обнаружили двух голодных и одиноких детей в возрасте трех и пяти лет.

Дети Россия Школьники Полиция
20 июля 2024, 21:41
Поезд насмерть сбил мужчину на юге Москвы
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Поезд сбил человека на юге Москвы. Мужчина умер, лишившись головы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

ДТП произошло на Павелецком направлении Московской железной дороги в Даниловском районе Москвы. Мужчину сбил поезд. Его обнаружили на путях без признаков жизни.

«Отрезало голову. Мужчина взрослый», - уточнил источник.

На место происшествия направили наряд полиции, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Этой весной в Москве во время ссоры мужчину толкнул девушку под колеса поезда на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Она не пострадала, ее спутники задержала полиция.

Ранее в районе Подольска образовалась огромная пробка на трассе М-2 из-за аварии грузовой «Газели» с легковым автомобилем. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. На место работают сотрудники полиции.

Смертность ДТП Мужчины Полиция Москва
20 июля 2024, 21:23
Крупный пожар разгорелся на мебельном производстве в Нижнем Новгороде
РИА «Новости»
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Здание загорелось на улице Адмирала Нахимова в Нижнем Новгороде. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС. Кадры с места ЧП предоставила 360.ru местная жительница Дария Поленок.

По предварительной версии, возгорание произошло в арендуемом здании по производству мебели. Информации о погибших и пострадавших не было. Сейчас пожарные продолжают тушение здания.

Ранее мощный пожар произошел на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Никто не погиб.

Также возгорание тушили в частном доме в поселке Димара Выксунского округа Нижегородской области. На месте пожара обнаружили тела двух взрослых и ребенка.

Пожары МЧС РФ
20 июля 2024, 20:38
Упавшая секция сидений насмерть придавила ребенка-сироту в тверском интернате
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Воспитанник детского дома-интерната в городе Вышний Волочок умер от полученных травм под упавшим на него частью откидных стульев. Как сообщила пресс-служба тверского главка СК, тело раздавленного ребенка нашли на веранде в субботу, 20 июля.

В ходе проверки следователи установили, что мальчик во время прогулки опрокинул на себя стоящие на возвышенности трехсекционные сиденья. Упавший предмет мебели повредил грудную клетку ребенка. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование под свой контроль взял председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

По данным областной прокуратуры , погибшему было 10 лет. Ребенок находился в интернате, как сирота. Ведомство начало проверку работы сотрудников интерната на предмет законодательства о безопасности несовершеннолетних.

Сегодня же стало известно о гибели подростка на железнодорожных путях в районе станции Мшинская Ленинградской области. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, мальчика сбил проходящий состав вне зоны перехода.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Россия Следственный комитет России Сироты

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