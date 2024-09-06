«Дезинформация какая-то». В красноярских школах опровергли сообщения о стрельбе

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о стрельбе у школы № 66 на Аэровокзальной улице в Красноярске. Однако, согласно данным «Яндекс.Карт», там находится учебное заведение № 70, а школа № 66 располагается по другому адресу.

«Не было ничего. Вот я в самой школе. Территория абсолютно пустая. Никаких выстрелов. Может, где-то дальше… Или дезинформация какая-то», - сообщили в школе № 70.

В учебном заведении № 66, о которой пишут в СМИ, звуков пальбы тоже не слышали.

«Ничего не слышали. Мы тоже знаем эту информацию. Школа работает в штатном режиме. По адресу Аэровокзальная, 7 (от нас это территориально далеко) работают спецслужбы. Школа работает в штатном режиме», - заявили в учреждении.

Официальной информации о стрельбе не поступало.