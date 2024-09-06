06 сентября 2024, 13:02

«Дезинформация какая-то». В красноярских школах опровергли сообщения о стрельбе

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Никакой стрельбы у школ в Красноярске не было. Об этом 360.ru рассказали сотрудники учебных заведений № 66 и № 70.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил о стрельбе у школы № 66 на Аэровокзальной улице в Красноярске. Однако, согласно данным «Яндекс.Карт», там находится учебное заведение № 70, а школа № 66 располагается по другому адресу.

«Не было ничего. Вот я в самой школе. Территория абсолютно пустая. Никаких выстрелов. Может, где-то дальше… Или дезинформация какая-то», - сообщили в школе № 70.

В учебном заведении № 66, о которой пишут в СМИ, звуков пальбы тоже не слышали.

«Ничего не слышали. Мы тоже знаем эту информацию. Школа работает в штатном режиме. По адресу Аэровокзальная, 7 (от нас это территориально далеко) работают спецслужбы. Школа работает в штатном режиме», - заявили в учреждении.

Официальной информации о стрельбе не поступало.

Стрельба Школы Красноярский край
06 сентября 2024, 11:47
Приезжие из Саудовской Аравии бросили хищных птиц в Шереметьеве
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Таможенники, работающие в аэропорту Шереметьево, приютили двух кречетов, которых оставили в зоне их контроля прибывшие в Россию граждане Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-секретарь таможни Екатерина Пушенкова.

Она рассказала, что мужчины прибыли с птицами транзитным рейсом из Катара, заявив, что ввозят их для участия в Международном форуме «День сокола». При этом у них не оказалось необходимых документов. Они вышли в город, якобы чтобы оформить бумаги, но так и не вернулись.

Кречеты четыре дня жили в зоне таможенного контроля, после чего их передали представителям авиакомпании, чтобы отправить обратно на родину.

Эти птицы входят в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Чтобы провезти их через границу, обязательны письменное декларирование и разрешительные документы.

Ранее Министерство экологии Подмосковья попросило сообщать о замеченных краснокнижных серых журавлях.

Таможня Саудовская Аравия Птицы Аэропорт Шереметьево Катар
06 сентября 2024, 10:07
Севший в поле под Новосибирском самолет стали разбирать на части
РИА «Новости»
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Самолет «Уральских авиалиний», экстренно приземлившийся в пшеничном поле в Новосибирской области, начали разбирать на части. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Демонтаж воздушного судна стартовал накануне. Специалисты уже вытащили кресла, сняли часть обшивки фюзеляжа и увезли все это на грузовиках. Годные детали утилизировать не будут - после проверки их снова смогут использовать.

Подлежащие ремонту поврежденные запчасти восстановят. Работы планируется завершить к декабрю 2024 года.

Аварийная посадка воздушного судна со 159 пассажирами на борту произошла год назад. У самолета, направлявшегося из Сочи в Омск, отказала гидравлическая система. Пилоты решили приземлиться в Новосибирске , но из-за нехватки топлива посадили лайнер в пшеничном поле.

Экипаж воздушного судна допустил очень серьезные ошибки , заявил авиаэксперт Михаил Вахнеев. Пилоты не рассчитали топливо и не заметили выпущенное шасси. Ответственность за случившееся лежит на командире лайнера, заявил специалист.

Уральские авиалинии Самолеты
06 сентября 2024, 08:47
Трехлетний мальчик исчез в Якутии
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В селе Жемкон Вилюйского района Якутии пропал трехлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила служба спасения региона.

Сообщение о пропаже ребенка поступило на телефон единой диспетчерской службы «Вилюйский улус» 6 сентября в 02:25 по местному времени.

Мужчина рассказал, что около 20:30 его трехлетний сын пропал со двора жилого дома. На поиски ребенка сразу отправились девять полицейских и 50 местных жителей.

«В 06:00 минут был проведен повторный обход всех дворов и придворовых построек в населенном пункте, в поисках использовался квадрокоптер, которым обследовали границы населенного пункта», - указали в службе спасения.

На квадроциклах специалисты объехали берега близлежащих озер Эбэ и Сайылык. По состоянию на 08:00 поиски ребенка результатов не дали. Утром из Якутска в район выехали еще шесть сотрудников Службы спасения Якутии с беспилотниками. К поискам на месте присоединились 10 волонтеров из Верхневилюйского колледжа.

В начале сентября в Тюмени пропал восьмилетний ребенок. Школьника нашла группа местного поискового отряда «Лиза Алерт».

Спасатели Якутия Дети Беспилотники Волонтеры
06 сентября 2024, 08:13
Крупный пожар на складах в Тульской области потушили
Пресс-служба МЧС
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Пожар на складах в Тульской области полностью потушили утром 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось накануне на заводе в Узловой. Во вспыхнувших складских помещениях хранились емкости с моторным маслом.

К месту происшествия выехали восемь пожарных расчетов и автолестница. Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние производственные здания.

«На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», - уточнили в министерстве.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее крупный пожар произошел на складе в Петродворцовом районе Петербурга. Пламя охватило 300 квадратных метров. Пожарным потребовалось 2,5 часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Пожары МЧС РФ

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