Дежурство охранника из Белоруссии в «Крокусе» стало для него роковым

Кошеваров приехал в Москву из Белоруссии, он работал вахтовым методом. Когда началась стрельба, мужчина с другими охранниками находился у стеклянного входа в здание. Он мгновенно сообразил, что делать, и начал уводить людей в безопасное место.

Вскоре его настигла автоматная очередь. Кошеваров получил три пулевых ранения, его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Врачи до последнего боролись за жизнь охранника, но 29 марта он скончался. Об этом сообщили в посольстве Белоруссии в Москве. Дипломаты пообещали, что помогут с транспортировкой тела Кошеварова на родину.