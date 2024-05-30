30 мая 2024, 20:48

Действовали по регламенту. Власти Воронежской области — о скандальном досмотре перед ЕГЭ

Pxhere
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Организаторы Единого госэкзамена в школе № 62 в Воронеже действовали по регламенту. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе департамента образования Воронежской области.

«Инструкция предусматривает прохождение, предупреждение о запрещенных предметах, которые необходимо выложить, и возврат в случае, если выпускник передал сопровождающему предметы, вызывающие срабатывание рамки металлоискателя, на еще один круг. Так и действовали наши организаторы», - отметили в ведомстве.

При этом организаторам направили рекомендации по более деликатному отношению к эмоциям выпускников при прохождении металлодетектора. Это сделали согласно требованию о создании доброжелательной и спокойной обстановки.

«Необходимо больше комментариев, разъяснений, содействия. Предполагаем, что именно непонимание, как происходит целиком процедура, что и в случае срабатывания детектора выпускники попадут в пункт проведения экзамена, и вызвало ту негативную эмоцию, которая переросла в действия, зафиксированные камерой видеонаблюдения», - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что выпускники имеют право подать апелляцию о нарушении порядка государственной итоговой аттестации прямо на пункте проведения экзамена.

«С таким заявлением на пункте никто из выпускников в этот день не обращался», - заключили в департаменте.

Ранее выпускники воронежской школы пожаловались, что их заставили раздеться для прохождения металлодетектора. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации.

ЕГЭ Школы Экзамены Образование
30 мая 2024, 20:41
ГУМВД Воронежа задержало мужчину, заставившего сына бить по лицу детей
Pixabay
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Мужчина в Воронеже поставил на колени детей на спортивной площадке и заставил своего сына бить их по лицу. Полиция задержала правонарушителя, сообщили РИА «Новости» в ГУМВД по региону.

В полицию обратились местные жители. Они заявили, что мужчина заставил детей встать на колени на детской площадке перед его сыном, а потом велел мальчику бить товарищей по лицу.

«В настоящее время мужчина, совершивший противоправные действия, установлен, им оказался 40-летний местный житель», - сообщили в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео с места происшествия. Выяснилось, что в мальчика попали мячом. Это случилось во дворе дома № 35 на улице Владимира Невского.

Дети Видео Мужчины Полиция
30 мая 2024, 19:40
«Аэрофлот» назвал фейком новость об аварийной посадке рейса Самара — Москва в Шереметьеве
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В аэропорту Шереметьево не было аварийной посадки борта, следовавшего из Самары в Москву. Об этом сообщили 360. ru в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

«Информация об аварийной посадке рейса SU1213 Самара - Москва не соответствует действительности. Посадка воздушного судна выполнена в штатном режиме. Повреждений шасси не было», - уточнили представители авиакомпании.

Ранее СМИ сообщили, что Airbus 321 с 179 пассажирами экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Причиной аварийного приземления стало якобы лопнувшая покрышка стойки шасси.

Ранее пилоты рейса Санкт- Петербург - Сочи экстренно посадили борт в аэропорту Минеральных Вод. Причиной тому послужили неполадки, возникшие во время полета.

Аэрофлот Самолеты Аэропорт Шереметьево
30 мая 2024, 16:36
Самолет из Петербурга не долетел до Сочи и экстренно сел в Минеральных Водах
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Вылетевший из Петербурга в Сочи самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за неполадки, которая возникла во время полета. Об этом РИА «Новости» заявил представитель оперативных служб.

Лайнер Airbus 319-115 не имел видимых повреждений, но экипаж заподозрил неполадки. Собеседник издания подчеркнул, что никто из пассажиров не пострадал.

Специалисты начали проводить осмотр самолета, предварительной причиной экстренной посадки является сработавший датчик утечки топлива.

Ранее ЧП с пассажирским самолетом произошло в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Пилот не дождался сигнала и переехал техника, который осматривал шасси. В результате мужчина получил травмы, его доставили в больницу с переломами.

Санкт-Петербург Сочи Топливо Самолеты
30 мая 2024, 15:48
Трех школьников ударило током в Чапаевске
РИА «Новости»
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Троих школьников ударило током в Чапаевске после того, как один из них задел удочкой провода ЛЭП. Двое из них сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии, рассказала 360.ru мама одноклассника пострадавших подростков.

«У одного - до 90% ожогов тела, у второго - 40-50%. Оба в тяжелом состоянии», - поделилась женщина.

По ее словам, школьников увезли в самарскую больницу. Третий подросток серьезно не пострадал. От удара его отбросило в сторону.

«Они шли с рыбалки. Удочками решили достать до электрических проводов. В первый раз не получилось, во второй раз подпрыгнули и достали до провода. Ударило сильно», - добавила собеседница.

Женщина уточнила, что один из подростков пришел в себя. Ему сделали чистку кожи под наркозом.

Ранее в Тюмени подростки набросились на незнакомого школьника. Они били мальчика самокатом по голове.

Дети Больницы Россия Школьники Рыбалка

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