«Действительно страшно». Собака в Ишимбае растерзала пекинеса и покусала его хозяйку

«У нас за домом аллейка, за ней набережная. Мы поднялись с набережной, вышли на эту аллейку. Сзади подошла вот эта большая собака и практически сразу набросилась на мою. Хозяина рядом сразу не было», - рассказала молодая женщина.

По ее словам, в паре минут ходьбы оттуда есть ветеринарная клиника, и первой ее мыслью было спасти своего питомца и отнести туда.

«Я думаю: хорошо, его укусили, сейчас я его быстро туда унесу, а хозяин оттянет свою собаку. Но хозяин просто взял поводок, прицепил и начал дергать, то есть совершенно ничего не мог с собакой сделать. Это длилось очень долго. <…> Стояло много людей, которые кричали нецензурно на этого мужчину, орали: „А что, если бы здесь был ребенок?!“ Ну, это действительно страшно», - заметила Юлия.

Женщина добавила, что подбежали двое мужчин, один начал бить собаку лопатой, а она пыталась разжать ей пасть пальцами, хотя боится таких псов. Кто-то даже начал поливать агрессивное животное антифризом, но все оказалось бесполезно. По словам Юлии, это уже не первое нападение этой собаки на других животных.

У самой Юлии синяки, укусы, но повреждения, по ее словам, не тяжелые, так что хозяину вряд ли грозит уголовная ответственность.

«Мы второй день в шоке. Это был любимец наш», - чуть не плача, рассказала она о пекинесе.

Она добавила, что не сразу поняла, что собака умерла, и все-таки принесла ее к ветеринару. Юлия отметила: узнав о смерти питомца, она догнала владельца стаффа и сообщила об этом ему, однако «он развернулся и ушел».