Девятнадцатилетнюю девушку убило деревом в Воронеже

Сильный ветер был в городе 20 и 21 июня. За это время упало 27 деревьев. Одно из них травмировало 19-летнюю девушку, после чего следователи начали проверку.

«В результате удара девушка получила телесные повреждения, с которыми была госпитализирована в больницу. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась», - написали в публикации ведомства.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Дерево выросло рядом с домом и представляло опасность, однако его не спилили своевременно.

Ранее дерево упало на дорогу и задело «Газель» в Москве. Как стало известно 360.ru, после происшествия спасатели распилили упавшее насаждение.