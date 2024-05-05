Девятимесячный ребенок умер в Дагестане из-за проглоченной иглы

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Ребенка доставили в больницу Махачкалы в тяжелом состоянии. В ходе обследования врачи обнаружили в брюшной полости младенца иглу.

Предварительно, родители не заметили, как девочка проглотила инородный предмет. Ребенку стало плохо через неделю. Хирурги попытались извлечь иголку и провели операцию, но спасти малышку не удалось. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне стало известно о смерти ребенка в Ставропольском крае. Несовершеннолетний запускал воздушного змея, игрушка зацепилась за провода ЛЭП. В итоге ребенка убило током.