04 февраля 2024, 04:38

Девятимесячный ребенок обморозил ноги и попал в реанимацию в Бурятии

Freepik
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Девятимесячного ребенка в одном подгузнике нашли в сугробе и экстренно госпитализировали в реанимацию с обморожением обеих ног в Бурятии. Об этом сообщила «Газета РБ».

В селе Турунтаево Прибайкальского района местная жительница оставила своих сыновей под присмотром несовершеннолетней няни и ушла выпивать к соседке. Женщины не было несколько часов, девочка ушла собираться в школу, отправив матери мальчиков смс-сообщение.

Четырехлетний мальчик взял девятимесячного брата и решил отправиться за помощью к бабушке, которая также злоупотребляла алкоголем, но не смог его далеко унести, поэтому оставил на дороге. Об этом рассказала соседка молодой матери, которая его и нашла.

«Малыш ползал по снегу в одном памперсе и легкой одежде и плакал. В -30 градусов около 20 минут он находился на улице и очень сильно обморозил ноги», - заявила она.

Соседка забрала ребенка, разбудила мать, вместе с которой они накормили малыша и положили спать. Скорую помощь вызвали, когда ноги ребенка стали синеть и покрылись волдырями. Малыша госпитализировали, пьяная мать отказалась с ним ехать.

Мальчик находится в реанимации, состояние стабильное. Старшего ребенка у женщины изъяли. Делом занимаются сотрудники МВД и органы опеки.

Ранее 23-летняя девушка из Дагестана заблудилась и погибла в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области.

Дети Больницы Врачи Бурятия
04 февраля 2024, 04:14
Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Три иномарки столкнулись в Екатеринбурге вечером 3 февраля. В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка. Об этом сообщил Telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».

По информации городской Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Волгоградской улице, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Volkswagen Jetta, а тот отлетел в Mitsubishi Lancer.

В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Hyundai, которая благодаря пристегнутому ремню безопасности не получила тяжелых травм.

Автомобилем Hyundai управлял 23-летний житель Екатеринбурга, имеющий трехлетний водительский стаж. Один раз его привлекали к административной ответственности.

«На месте ДТП мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения, результат - трезв. Водитель пояснил, что двигался по улице Волгоградская со скоростью 40 километров в час, впереди ехала автомашина, которая резко остановилась, в результате чего произошло столкновение», - уточнил канал.

Автоинспекторы на месте аварии провели замеры и составили процессуальные документы.

Ранее два ребенка пострадали в ДТП в Пензе, когда столкнулись автомобили Nissan X-Trail и МАЗ.

Дети ДТП ГИБДД Екатеринбург Иномарки
04 февраля 2024, 03:06
Десятки машин пробили колеса на трассе М-7 во Владимирской области
Freepik
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Десятки автомобилей пробили колеса из-за плохой дороги на трассе М-7 под Владимиром. Видео с места выложил Telegram-канал «Мой Нижний Новгород».

При этом местные жители пытаются заработать на чужой беде. Они предлагают водителям за 10 тысяч рублей отвезти поврежденное колесо в шиномонтаж.

Ранее массовое ДТП с пострадавшими произошло в Свердловской области. Пять автомобилей столкнулись на 224-м километре автодороги Екатеринбург - Серов. Виновником аварии стал водитель грузовика «Тонар». При обгоне большегруз с четырьмя легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека получили травмы, им оказали медицинскую помощь.

Проблемы возникли у водителей около поворота на деревню Перово. На этом участке трассы отсутствует освещение, а в дорожном полотне образовались глубокие ямы. Попадая в них, машины массово пробивают колеса.

ДТП Дороги Машины Водители
04 февраля 2024, 00:51
Трупы косуль усыпали тропу здоровья в Курганской области
РИА «Новости»
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Жители Курганской области нашли мертвых косуль, растерзанных одичавшими собаками, на тропе здоровья в Шадринске. Об этом сообщило издание Ura.ru.

«Материалы по факту нападения бродячих собак на косуль на тропе здоровья направлены в следственный отдел по Шадринску СУ СК России по Курганской области. Разбирательство по инциденту не входит в компетенцию органов МВД», - такой ответ получил читатель издания от полиции.

По словам горожан, от нападений бездомных собак уже пострадали более 20 косуль. Одна женщина чуть не погибла, когда пыталась отбить одну из них от стаи псов.

При этом издание отметило со ссылкой на источник из сферы охотоведения, что одичалые собаки опасны не только для косуль, но и для горожан, особенно детей. Также они могут оказаться переносчиками опасных заболеваний, в частности, бешенства.

Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Он скончался в автомобиле скорой помощи.

Собаки Россия Животные
03 февраля 2024, 23:45
Младенец попал в реанимацию после падения из рук матери в Петербурге
Pxhere
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Пятимесячная девочка получила серьезную травму головы, упав с рук матери в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru.

Все произошло во Фрунзенском районе. Местная жительница с младенцем на руках споткнулась при выходе из дома и выронила дочь. Ребенок ударился головой об асфальт.

В больнице у девочки диагностировали очаговую травму головного мозга, сейчас она находится в отделении реанимации детской больницы в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Они выяснили, что семья, где воспитывается ребенок, благополучная и не состоит на учете в ПДН.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре няня взяла годовалого ребенка и пошла в гости к соседу, где они стали распивать алкоголь. В гостях девочка расплакалась, после этого хозяин квартиры выкинул ее с балкона третьего этажа. Ребенок выжил, но получил серьезные травмы.

Санкт-Петербург Дети

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