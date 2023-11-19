19 ноября 2023, 01:39

Девятилетний ребенок пропал в Омске во время сильного снегопада

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Во время снегопада в Омске пропал девятилетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«С заявлением о розыске сегодня вечером обратились родители мальчика. Ребенок около 20:00 часов ушел из дома по улице 20 лет РККА и до настоящего времени не вернулся», - сказано в публикации.

Правоохранители описали приметы мальчика: рост 130-140 сантиметров, телосложение среднее. В день пропажи он был в черный куртке и шапке того же цвета.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, опрашивают семью и друзей пропавшего, а также проверяют места его возможного появления.

Сильный снег шел в Омске с самого утра. Он пришел на смену затяжным дождям.

Ранее в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка. У нее светлые волосы, зеленые глаза, рост - 150 сантиметров. В день исчезновения подросток был в черной куртке с капюшоном и в коричневых штанах. Еще одна 15-летняя школьница пропала в Воронеже. Она ушла из дома и перестала выходить на связь.

Дети
19 ноября 2023, 01:22
Силы ПВО сбили БПЛА в Богородском городском округе Подмосковья — Собянин
РИА «Новости»
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Силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Богородском городском округе Московской области. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву», - заявил он.

Градоначальник отметил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет. На место ЧП прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон-камикадзе атаковал поселок Горьковский под Белгородом. По его словам, в результате случившегося двое местных жителей получили ранения ног.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу № 2, медики оказывают им необходимую помощь. Гладков отметил, что беспилотник целился на инфраструктурный объект связи.

Беспилотники Сергей Собянин Москва 2023
19 ноября 2023, 00:07
Четырехлетний мальчик погиб во время игры с котенком в Саратове
Unsplash
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В Саратове четырехлетний мальчик скончался во время игры с котенком, он запутался в шнурке от брюк и задохнулся. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

За внуком приглядывала бабушка, но в какой-то момент занялась своими делами и недоглядела за ребенком. Мальчик играл с котенком шнурком, привязанным к двери. Ребенок запутался в шнурке, повис на нем и задохнулся.

Пенсионерка вызвала скорую, но прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть внука. Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили.

В Ачинске в реке Мазулька обнаружили тело 12-летнего мальчика , который пропал два дня назад. Следователи заподозрили в убийстве его друга-ровесника, также проверяют его отчима.

Дети Животные
18 ноября 2023, 23:31
Полевой госпиталь загорелся в Белгородской области — СМИ
Freepik
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В полевом госпитале в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По неуточненной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь потушили в 19:00 по московскому времени. В результате ЧП пострадавших нет.

Ранее пожар начался на территории воинской части в Волгоградской области. По словам губернатора города Андрея Бочарова, никто не пострадал. Причину происшествия выяснят специалисты. Как сообщили местные СМИ, первыми о ЧП рассказали местные жители. Они услышали взрыв, после которого началось возгорание.

Еще один пожар случился в одной из квартир в пятиэтажном доме в городе Камышлов Свердловской области. Как отметили МЧС, пламя повредило имущество на площади 15 квадратных метров. К тушению огня привлекли 17 человек и пять единиц специальной техники. Пожар устранили за 20 минут. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Пожары
18 ноября 2023, 22:13
Женщина попыталась поджечь военкомат в Калининградской области
РИА «Новости»
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Здание, где находится военный комиссариат и призывная комиссия, попыталась поджечь жительница Советска в Калининградской области. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Злоумышленница бросила в военкомат бутылку с зажигательной смесью.

«Женщина задержана по горячим следам, здание не пострадало», - отметил Лысков.

Сейчас идут разбирательства, выясняется причина, которая побудила жительницу Советска совершить противоправный поступок. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В момент поджога женщина разговаривала с кем-то по мобильному телефону, сообщил источник в экстренных службах.

Ранее пожилой мужчина в Обнинске попытался поджечь военкомат , бросив в здание коктейль Молотова. Пенсионера оперативно задержали, свою вину он не признал. Мужчина заявил, что только увидел пламя и пытался его потушить.

Поджоги Калининград

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