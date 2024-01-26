Девятилетний мальчик в Саратове покончил жизнь самоубийством за неделю до дня рождения

ЧП произошло 24 января в Заводском районе Саратова. Тело мальчика обнаружили в частном доме, где проживала семья, около шести часов вечера. Известно, что мальчик оставил записку, в которой попрощался с родными. Через неделю ребенку исполнилось бы 10 лет.

По информации местного издания «Взгляд-Инфо» , незадолго до происшествия мальчик поссорился с родителями. Семья характеризуется как благополучная, ребенок учился в третьем классе.

В Следственном комитете сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В новогоднюю ночь в Новосибирске ребенок покончил с собой из-за того, что не получил долгожданный подарок - компьютер. Семиклассник оставил записку, в которой обвинил родителей в своем поступке.