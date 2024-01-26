26 января 2024, 03:23

Девятилетний мальчик в Саратове покончил жизнь самоубийством за неделю до дня рождения

РИА «Новости»
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В Саратове девятилетний ребенок покончил с собой, оставив родителям прощальную записку. Об этом сообщило издание kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

ЧП произошло 24 января в Заводском районе Саратова. Тело мальчика обнаружили в частном доме, где проживала семья, около шести часов вечера. Известно, что мальчик оставил записку, в которой попрощался с родными. Через неделю ребенку исполнилось бы 10 лет.

По информации местного издания «Взгляд-Инфо» , незадолго до происшествия мальчик поссорился с родителями. Семья характеризуется как благополучная, ребенок учился в третьем классе.

В Следственном комитете сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

В новогоднюю ночь в Новосибирске ребенок покончил с собой из-за того, что не получил долгожданный подарок - компьютер. Семиклассник оставил записку, в которой обвинил родителей в своем поступке.

Саратов Дети Семья
26 января 2024, 01:09
Троих мужчин, избивших подростков около торгового центра в Москве, арестовали
РИА «Новости»
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Суд в Москве арестовал троих мужчин, подозреваемых в избиении подростков на востоке города. Об этом сообщили в Telegram-канале Столичного СК.

«По ходатайству следствия в отношении троих фигурантов уголовного дела об избиении подростков на востоке Москвы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четвертому фигуранту - домашний арест», - сказано в материале.

Ранее суд арестовал 18-летнего парня по обвинению в нападении на подростка около торгового центра в Чехове. По данным следствия, молодой человек и мальчик поссорились около ТЦ «Карнавал». В ходе конфликта обвиняемый взял нож и пырнул несовершеннолетнего в живот. Ребенок попал в больницу. Подозреваемый в преступлении признал вину. Его арестовали до 23 марта.

Еще одно происшествие случилось около торгово-развлекательного комплекса «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Там компания подростков выстрелила из травматического пистолета в лицо 18-летнему юноше.

Санкт-Петербург Суд Мужчины Избиения Москва
26 января 2024, 00:30
«Мы едем домой». Счастливый хозяин Арчи прислал видео с найденным питомцем
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Хозяин потерявшегося тойтерьера Арчи прислал «360» видео с найденным питомцем. На нем Сергей вместе с четвероногим другом едут домой.

«Мы едем домой. Все нормально. Всем спасибо», - сказал он.

Владелец животного очень счастлив, что любимца нашли. На кадрах он вместе с псом сидит в общественном транспорте, широко улыбается и с любовью смотрит на Арчи. Питомец расположился на соседнем сиденье и с интересом смотрел в окно.

Ранее стало известно, что собаку нашли в деревне Сандарово. Она была у местных жителей.

Арчи потерялся, когда вместе с хозяином был в электричке. По словам Сергея, пес забежал в вагон, когда владелец вышел на станции. В итоге мужчина искал любимца больше недели, для поисков животного привлекли волонтеров и добровольцев.

Волонтеры Видео Собаки Животные Мужчины
26 января 2024, 00:10
Пятерых хоккеистов из Канады заподозрили в изнасиловании
Pxhere
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Пятерых хоккеистов сборной Канады обязали явиться в полицию Лондона, где им предъявят обвинение в сексуальном насилии. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По данным СМИ, спортсмены изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года. Это произошло сразу после чествования команды за победу на чемпионате мира по хоккею.

Правоохранители закрыли дело без предъявления обвинения в феврале 2019 года. Через три года некая женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми спортсменов. Она потребовала от них компенсацию в размере 3,55 миллиона долларов.

Одними из игроков молодежной сборной Канады 2018 года были голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт и форвард «Калгари Флэймз» Диллон Дюбе. Недавно обоим предоставили бессрочные отпуска в их клубах.

В 2022 году нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании девочки-подростка в 2011 году. На тот момент спортсмену было 17 лет.

Спортсмены Канада Хоккей Изнасилования
25 января 2024, 23:59
Криминального авторитета задержали в Челябинске
Pxhere
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Полиция и Росгвардия задержали в Челябинске криминального авторитета из ближнего зарубежья, который незаконно находился в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На иностранца вышли в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья», - рассказали в ведомстве.

Мужчина является лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов иностранец предъявил российский паспорт и водительское удостоверение с признаками подделки.

Еще в августе 2023 года мужчину депортировали на родину после отбывания девятилетнего наказания. Но спустя несколько месяцев он снова приехал в РФ по поддельным документам.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин и подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Один из задержанных был криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья.

Преступления Росгвардия Челябинск Мужчины Полиция

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