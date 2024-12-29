Девятилетний мальчик провалился под лед реки Смородинка

В Москве пропал 56-летний мужчина. Как сообщил источник 360.ru, после ссоры с женой он отправился в сторону Битцевского парка и с тех пор не выходил на связь.

«Мобильный телефон в данный момент недоступен», - уточнил собеседник.

Поиском занимаются 35 добровольцев «Лиза Алерт». Они работают как на отклик, так и визуально. Также к поискам привлекли кинологов и специалистов, которые используют беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Друзей потерявшегося обзвонили, но не смогли получить информацию о его местонахождении. Полицейские пытаются отследить маршрут потерявшегося по камерам. Парк, где мог находиться человек, частично освещен, многолюден и хорошо просматривается.

Мужчина потерялся 28 декабря. Его приметы: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы сбриты, глаза серо-голубые. Он был одет в черное пальто, светло-бежевый свитер, синюю футболку, черные брюки и ботинки и бежевую кепку из искусственного меха.

Ранее москвичка насмерть замерзла в лесу во время поисков закладки. Возлюбленный погибшей сообщил, что они встречались год. Оба употребляли запрещенные вещества.