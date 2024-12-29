29 декабря 2024, 19:39

Девятилетний мальчик провалился под лед реки Смородинка

Pxhere
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Девятилетний мальчик провалился под лед и едва не утонул в реке Смородинка в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Пожарные успели прибыть и спасти его. Ребенок жив, сейчас его отогревают и ждут медиков», - сказал собеседник.

Ранее подросток провалился под лед на Химкинском водохранилище. Товарищи помогли ему выбраться, после чего компания разбежалась.

Москва Реки
29 декабря 2024, 19:37
Мужчина пропал в Битцевском парке после ссоры с женой
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В Москве пропал 56-летний мужчина. Как сообщил источник 360.ru, после ссоры с женой он отправился в сторону Битцевского парка и с тех пор не выходил на связь.

«Мобильный телефон в данный момент недоступен», - уточнил собеседник.

Поиском занимаются 35 добровольцев «Лиза Алерт». Они работают как на отклик, так и визуально. Также к поискам привлекли кинологов и специалистов, которые используют беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

Друзей потерявшегося обзвонили, но не смогли получить информацию о его местонахождении. Полицейские пытаются отследить маршрут потерявшегося по камерам. Парк, где мог находиться человек, частично освещен, многолюден и хорошо просматривается.

Мужчина потерялся 28 декабря. Его приметы: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное, волосы сбриты, глаза серо-голубые. Он был одет в черное пальто, светло-бежевый свитер, синюю футболку, черные брюки и ботинки и бежевую кепку из искусственного меха.

Ранее москвичка насмерть замерзла в лесу во время поисков закладки. Возлюбленный погибшей сообщил, что они встречались год. Оба употребляли запрещенные вещества.

Мужчины Смог в Москве Парки Москва
29 декабря 2024, 19:07
Алиев посмертно наградил экипаж разбившегося в Актау Embraer 190
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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев наградил членов экипажа разбившегося в Актау самолета орденом «Рашадат» первой степени. Об этом сообщил сайт президента.

Орденами наградили выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдана Рагимли. Звания Национальных героев Азербайджана посмертно присвоили пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также стюардессе Хокуме Алиевой.

«Несмотря на человеческие жертвы, благодаря высокому профессионализму и отваге пилотов и бортпроводников самолет совершил экстренную посадку и часть пассажиров была спасена», - отметили в указе.

Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Баку - Грозный, упал в районе Актау 25 декабря. В самолете находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Выжить в авиакатастрофе удалось 29 людям. Перед крушением на борту отключились все системы управления. Пилоты вели воздушное судно только с помощью тяги двигателей, чтобы стабилизировать полет.

Азербайджан Ильхам Алиев Крушение самолета в Актау
29 декабря 2024, 18:01
Россияне не пострадали при нападении акулы в Хургаде
Unsplash
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Акула напала на двух итальянцев около побережья египетского курортного города Марса Алам. Один мужчина погиб, второй получил ранения, заявил РИА «Новости» генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев.

Он уточнил, что при нападении акулы россияне не пострадали.

«По информации, которой располагает генконсульство, погибший и пострадавший - граждане Италии», - рассказал он.

CNN со ссылкой на египетское министерство окружающей среды Египта сообщил, что нападение акулы случило за пределами зоны для плавания.

«В заявлении министерства говорится, что пострадавший иностранец был доставлен в больницу Порту-Галиб для лечения, а также что для расследования инцидента был создан чрезвычайный комитет», - отметил телеканал.

Ранее акула напала на жителя Гондураса , купающегося возле пристани. В результате мужчина потерял много крови и получил травмы спины и правой ноги. Напавшую на него акулу выследили и забили палкой.

Египет Животные Акулы
29 декабря 2024, 17:18
Кадет Кронштадтского морского корпуса попал в реанимацию прямо с вечеринки в Петербурге
РИА «Новости»
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Кадет Кронштадтского морского военного корпуса попал в больницу из-за отравления алкоголем на вечеринке в Петербурге. Молодого человека поместили в реанимацию, сообщил Telegram-канал «Mash на мойке».

Тематическая вечеринка под названием «Кампус» проходила на Пироговской набережной. На мероприятии присутствовали примерно 1,5 тысячи человек. Врачи диагностировали у 16-летнего кадета сильное отравление алкоголем. Отец пациента рассказали каналу, что до этого подросток ничего не употреблял.

В преддверии Нового года адвокат Виктория Данильченко дала родителям несовершеннолетних несколько советов , как следует вести себя со школьниками, собирающимися на вечеринку. Эксперт рекомендовала обсуждать с подростками такие риски как распитие алкоголя, употребление наркотиков и участие в конфликтах. По ее словам, важно обговорить способы связи и маршрут возвращения домой. Адвокат добавила, что после после 23:00 посещать места, где продается алкоголь, дети могут только с сопровождением взрослых.

Санкт-Петербург Больницы

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