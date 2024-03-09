09 марта 2024, 09:50

Девятилетний мальчик попал в больницу после взрыва игрушечной гранаты

РИА «Новости»
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В Санкт- Петербурге девятилетний ребенок пострадал из-за взрыва игрушечной гранаты. Она сдетонировала у мальчика в руках, сообщил сайт 78.ru.

По данным издания, предположительно, школьнику дал гранату отец, которую ему подарили. Он был уверен в том, что это муляж и разрешил сыну поиграть. В итоге граната взорвалась и разлетелась на маленькие пластиковые осколки.

Мальчик получил ожоги лица, груди, живота, правого предплечья и правой кисти, а также разрыв барабанной перепонки, ссадины лица и груди. Его забрали в больницу из квартиры на Ново-Александровской улице в Невском районе.

Врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее в Петербурге ребенок сломал позвоночник после прыжков на батуте в торговом центре. При этом школьник только спустя несколько дней сообщил о боли.

Санкт-Петербург Дети Оружие
09 марта 2024, 10:35
Отопление вернули в пять домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ
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Отопление от мобильных котельных установок подали в пять первых домов в Шагонаре после аварии на ТЭЦ. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Тепло поступило в многоквартирные дома на улицах Дружбы и Саяно-Шушенской, а также в здания соцобъектов. Температура теплоносителя - 30 градусов. В квартирах пока 15 градусов, но показатели постепенно растут.

«Следующие на очереди еще 16 многоквартирников по улице Саяно-Шушенской», - добавил глава республики.

Конструкции котельной Шагонарской ТЭЦ в скором времени обследуют.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел ранним утром 6 марта. Момент происшествия попал на видео. В результате ЧП пострадали 23 человека. Состояние двоих осталось крайне тяжелым.

После взрыва на ТЭЦ более 210 домов остались без тепла. Ранее специалисты запустили три мобильные котельные установки в Шагонаре.

Отопление Взрывы
09 марта 2024, 09:27
Две женщины погибли в аварии под Екатеринбургом
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В Свердловской области 9 марта столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Авария унесла жизни двух женщин, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

По данным ведомства, в субботу ранним утром на 50-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района водитель машины Peugeot ехал со стороны областного центра, вылетел на встречку и врезался в автомобиль Fiat.

В результате ДТП погибли две женщины - водитель и пассажирка Peugeot. В микроавтобусе пострадали водитель и два пассажира, их увезли с травмами в больницы, где медики оказывают им необходимую помощь.

Прибывшие на место полицейские устанавливают личности участников ДТП, началось расследование.

Автоинспекторы уточнили, что Fiat ехал из поселка Буланаш Артемовского района в Екатеринбург. В момент аварии в салоне находились три человека.

Ранее в Волгограде местный депутат Денис Хлыбов перевернулся на внедорожнике Mercedes у здания администрации. В результате аварии пострадала женщина, которая находилась в салоне иномарки политика.

ДТП Екатеринбург Свердловская область
09 марта 2024, 09:06
Автомобиль с тремя детьми обстреляли в Барнауле
РИА «Новости»
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В Барнауле хулиганы обстреляли машину, в которой находились дети. Полицейские организовали проверку, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве уточнили, что в Сети появилась информация о злоумышленниках, которые из пневматического пистолета выстрелили в стекло машины с детьми. Сотрудники полиции зарегистрировали заявление и приступили к установке всех обстоятельств произошедшего.

О стрельбе ранее сообщила журналистам Telegram-канала «В курсе 22» владелица поврежденного автомобиля.

По ее словам, 8 марта днем она ехала в машине с тремя детьми, которым от года до 10 лет, по улице Взлетной. Остановившись за машинами, чтобы повернуть направо, в боковое стекло автомобиля с левой стороны неизвестные выстрелили из пневматического или травматического оружия.

Житель Дагестана 7 марта во время конфликта с тремя мужчинами выстрелил из охотничьего карабина. Один из пострадавших получил смертельное ранение, он скончался по пути в больницу.

Дети Стрельба Машины
09 марта 2024, 00:46
Житель Сочи шел поздравлять девушку с 8 Марта и по дороге спас утопающего мужчину
Freepik
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Мужчина в Сочи шел к девушке с цветами и подарками, чтобы поздравить ее с 8 Марта, однако по дороге увидел упавшего в реку человека. В итоге очевидец вместе с другим прохожим спас мужчину. Видео с места событий опубликовал RT в Telegram-канале.

По его словам, по дороге к возлюбленной его кто-то позвал издалека. Когда парень обернулся, то увидел спускающегося в воду мужчину к тонущему человеку.

«Смотрю - кто-то в воду лезет, смотрю вниз, а там мужик плывет. Там еще один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть», - рассказал собеседник агентству.

В итоге утопающего вытащили из воды и откачали. На место происшествия оперативно приехали сотрудники МЧС и передали пострадавшего медикам.

Ранее молодой мужчина чуть не утонул в Долгопрудном. Как сообщил «360» источник, его отправили в больницу с сильным переохлаждением и обморожением конечностей.

Сочи Мужчины 8 Марта

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