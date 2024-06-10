10 июня 2024, 14:51

Девятилетней девочке в Москве чуть не сняло скальп миксером

Читайте нас в: Google Новости

Девятилетняя девочка пострадала из-за неосторожной работы с миксером на Белозерской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, аппарат так сильно затянул волосы ребенка, что чуть не снял со школьницы скальп.

Ребенка спасали с помощью гидравлических кусачек. Специалисты отделили волосы школьницы от венчика, а затем обработали рану на голове.

После девочку передали бабушке. Подробностей о состоянии пострадавшей пока нет. Детали происшествия выясняются.

Ранее в Москве мальчик пострадал при взрыве стеклянной бутылки с воском. Ожогов ребенок не получил, но началась аллергическая реакция.

Дети Москва
10 июня 2024, 15:26
Бригада скорой помощи приехала в зал суда к режиссеру Беркович
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Режиссеру Евгении Беркович* стало плохо перед заседанием суда. Ей вызвали скорую помощь. Об этом сообщило РИА «Новости».

Беркович* обвинили в оправдании терроризма, рассмотрением уголовного дела занимается Второй Западный окружной военный суд. Из-за плохого самочувствия подсудимой заседание перенесли. Возможно, оно состоится сегодня.

«Обвиняемая плохо себя почувствовала перед заседанием суда, в суд вызвали бригаду скорой помощи», - указали в суде.

Беркович* поставила пьесу «Финист ясный сокол» о женщинах, которые решили выйти замуж за исламистов и уехать в Сирию. По версии следствия, в спектакле содержались признаки оправдания и пропаганды терроризма. Режиссер свою вину не признала.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга.

Уголовное дело Суд Терроризм Скорая помощь Режиссер Театры
10 июня 2024, 14:49
Кровельщик пострадал при пожаре в Ивановском драмтеатре
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Огнеборцы потушили пожар в драматическом театре в Иванове. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пострадал мужчина, проводивший ремонтные работы на кровле здания.

«Он передан врачам», - уточнили в МЧС.

Пожар начался на крыше театра из-за ремонтных работ, огонь охватил 20 «квадратов». Спасатели вывели на улицу 80 человек. Всего на месте происшествия работали 50 специалистов.

В этот же день загорелся мебельный цех в Самаре. Пламя охватило 500 квадратных метров в двухэтажном ангаре. Еще одно возгорание зафиксировали в московском автосалоне.

Пожары МЧС РФ Россия Ремонтные работы
10 июня 2024, 14:33
Появились последние кадры с погибшим в Ленобласти парашютистом
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
В Ленинградской области на посадочной площадке «Северный ветер» аэродрома Путилово у парашютиста во время полета запутались стропы основного парашюта. В итоге мужчина разбился. В распоряжении 360.ru появились кадры последнего прыжка спортсмена.

ЧП произошло 9 июня во время учебно-тренировочного прыжка с самолета. В 30 метрах над землей мужчина пытался раскрыть запасной парашют.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры , смерть спортсмена произошла из-за отказа парашютной системы и позднего раскрытия запасного парашюта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть мужчины.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», - указали в пресс-службе.

Ранее опытный парашютист погиб на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. Молодой спортсмен совершил более 140 прыжков.

Спортсмены Уголовное дело Ленинградская область Мужчины
10 июня 2024, 13:12
«Машина была совсем близко». Чудом уцелевший в ДТП в Можайске мальчик оказался в шоке
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Виновник смертельной аварии в Можайске много раз гонял по местным дорогам на своей Maserati. Об этом 360.ru рассказала Валентина — бабушка мальчика, который чудом уцелел в жутком ДТП. Ребенок успел отскочить от летевшей на него машины.

Виновник смертельной аварии в Можайске много раз гонял по местным дорогам на своей Maserati. Об этом 360.ru рассказала Валентина - бабушка мальчика, который чудом уцелел в жутком ДТП. Ребенок успел отскочить от летевшей на него машины.

Водитель иномарки разогнался до 280 километров в час и сбил двоих детей на остановке. Один подросток скончался, его буквально разорвало на части, второй получил тяжелые травмы и попал в реанимацию.

«Мой внук, к счастью, не пострадал, но он в шоке. Говорит, что машина была от него совсем близко - 40-50 сантиметров, он ее заметил первый. Она как-то подпрыгивала задними колесами и виляла. Он успел отскочить», - поделилась Валентина.

Сам момент аварии женщина не видела, но иномарку на дороге замечала.

«До этого я видела эту машину. Мы ходили к дороге: у нас по расписанию привозят фермерское молоко. Она (машина - прим. ред.) ехала на огромной скорости. Моя дочь была рядом. Сказала: „Ничего себе как мчится, да еще и без номеров. Крутые у вас тут тачки гоняют“», - отметила собеседница 360.ru.

Буквально через полчаса произошла эта страшная авария, которая унесла жизнь друга внука Валентины.

«Другому ребенку оторвало ногу», - добавила женщина.

«Это мажор просто катался по нашим дорогам. Асфальт есть, зато нет камер, лежачих полицейских. <…> А то, что знак 40 километров в час… Кто на него внимание обращает? Да никто. Гоняют здесь многие», - заключила она.

Водителя иномарки задержали. Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла контроль ход его расследования.

Дети ДТП Дороги Иномарки Машины Можайск

Новости по теме