Девятиклассницы в Челябинской области нашли камеру в школьном туалете

«В школу выехали инспекторы по делам несовершеннолетних для выяснения обстоятельств, побеседовали с руководящим составом в школе. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщил представитель УМВД по Челябинской области.

Камеру обнаружили 4 апреля. Школьницы рассказали журналистам, что к стене прибили доску с отверстиями, а за ней поставили мобильный телефон. Девочки пожаловались классной руководительнице, и она пообещала разобраться. Камеру убрали со стены, но перенесли на подвесной потолок над единственной закрывающейся кабинкой. Когда девятиклассницы пытались самостоятельно снять телефон, в туалет вошла учительница и отвела их к директору. Там им пригрозили отчислением.

Сначала администрация школы не признавала наличие камеры в женском туалете, но затем пресс-служба Министерства образования Челябинской области подтвердила съемку. Учительница по собственной инициативе оставила телефон, чтобы вычислить курильщиц.

В Новосибирске учительница устроила обыск в мужском туалете. Она заставила школьников выворачивать карманы и искала у них вейпы.