09 апреля 2024, 08:28

Девятиклассницы в Челябинской области нашли камеру в школьном туалете

РИА «Новости»
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В селе Миасское Челябинской области школьницы нашли в женском туалете спрятанный мобильный телефон с включенной видеокамерой. Полиция провела проверку с участием инспекторов по делам несовершеннолетних, сообщил сайт 74.ru.

«В школу выехали инспекторы по делам несовершеннолетних для выяснения обстоятельств, побеседовали с руководящим составом в школе. Материалы будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», - сообщил представитель УМВД по Челябинской области.

Камеру обнаружили 4 апреля. Школьницы рассказали журналистам, что к стене прибили доску с отверстиями, а за ней поставили мобильный телефон. Девочки пожаловались классной руководительнице, и она пообещала разобраться. Камеру убрали со стены, но перенесли на подвесной потолок над единственной закрывающейся кабинкой. Когда девятиклассницы пытались самостоятельно снять телефон, в туалет вошла учительница и отвела их к директору. Там им пригрозили отчислением.

Сначала администрация школы не признавала наличие камеры в женском туалете, но затем пресс-служба Министерства образования Челябинской области подтвердила съемку. Учительница по собственной инициативе оставила телефон, чтобы вычислить курильщиц.

В Новосибирске учительница устроила обыск в мужском туалете. Она заставила школьников выворачивать карманы и искала у них вейпы.

Челябинская область Прокуратура РФ Школы Школьники Полиция
09 апреля 2024, 08:58
Уголовное дело возбудили по факту гибели 6 человек на пожаре в Воскресенске
Пресс-служба Следственного комитета
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В Воскресенске в результате гибели на пожаре шести человек, в том числе четырех детей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

«Следователем следственного отдела по городу Воскресенск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины и женщины, а также их четырех детей», - указали в ведомстве.

Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 9 апреля в поселке Фасфоритном в Воскресенке загорелся жилой дом. Во время локализации пожара спасатели нашли обгоревшие тела женщины и ее супруга, а также четырех несовершеннолетних. Два ребенка смогли спастись. Ребята успели покинуть дом. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Специалисты назначили пожаро-техническую и судебно-медицинские экспертизы. Причины возгорания пока не установили.

Уголовное дело Пожары Дети Воскресенск
09 апреля 2024, 07:05
Смертельный пожар в Воскресенске полностью потушили
РИА «Новости»
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В поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск ликвидировали пожар в одноэтажном жилом доме. Площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Московской области.

Вызов в экстренные службы поступил незадолго до полуночи. На улице Спортивной вспыхнул одноэтажный деревянно-щитовой дом размером 10 на 15 метров с крышей из шифера. К приезду спасателей постройка горела по всей площади.

В тушении задействовали 39 человек и 14 единиц техники. В 00:32 возгорание локализовали на площади 150 квадратных метров, в 02:02 ликвидировали открытый огонь. В 05:35 пожар полностью потушили.

Погибли шесть человек , в том числе четверо детей. Двум подросткам 11 и 13 лет удалось спастись, они покинули дом до приезда спасателей. Медики осмотрели пострадавших.

Пожары МЧС РФ Воскресенск
09 апреля 2024, 05:01
Спасатели обнаружили тело шестого погибшего при пожаре в Воскресенске
РИА «Новости»
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На месте пожара в Воскресенске в Московской области спасатели нашли тело шестого погибшего. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Обнаружено тело мужчины без признаков жизни», - уточнили в ведомстве.

В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров охватил жилой дом в Воскресенске. На место прибыли 25 спасателей и восемь единиц техники. Им удалось ликвидировать открытое горение.

На месте пожара спасатели обнаружили тела четырех человек: женщины и трех детей. Позже появилась информация о найденном теле четвертого ребенка.

В ведомстве уточнили, что двум несовершеннолетним удалось спастись при пожаре. Детям 11 и 13 лет помогли выбраться из горящего дома соседи до приезда сотрудников МЧС. Спасатели передали пострадавших врачам.

Всего в доме проживали восемь человек: двое взрослых и шестеро детей.

Спасатели Пожары Дети Врачи Воскресенск
09 апреля 2024, 04:04
Два ребенка спаслись при смертельном пожаре в Воскресенске
Пресс-служба МЧС
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Два ребенка выжили при смертельном пожаре в частном доме в Воскресенске в Московской области. Несовершеннолетних спасли соседи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», - уточнили в ведомстве.

В ночь на вторник, 9 апреля, пожар площадью 150 квадратных метров произошел в частном доме в Воскресенске. Прибывшие на место спасатели ликвидировали открытое горение. В тушении принимали участие 25 человек и восемь единиц техники.

На месте пожара они обнаружили тела четырех человек - одного взрослого и трех детей. Позже в ведомстве уточнили, что спасатели нашли тело еще одного ребенка.

Всего в доме проживали восемь человек, шестеро из них - дети. Судьба еще одного взрослого пока неизвестна.

Спасатели Пожары Дети МЧС РФ Врачи Воскресенск

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