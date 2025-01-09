Девять самолетов прилетят с опозданием в аэропорт Новосибирска

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С опозданием прилетят лайнеры из Благовещенска, Екатеринбурга, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и Ноябрьска. Также задерживаются рейсы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

«Это связано с различными причинами - такими, как погодные условия и поздний прилет предыдущих рейсов», - сообщили ТАСС в пресс-службе S7.

По данным перевозчика, максимальное время задержки составляет два часа. Это касается перелетов из Владивостока и Магадана. Пассажиров своевременно информируют о задержках с помощью смс и по электронной почте.

Накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса U6-1875 в Шарм-эш-Шейх. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. Последних разместили в гостинице, предоставив горячее питание и напитки.