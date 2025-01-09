09 января 2025, 12:23

Девять самолетов прилетят с опозданием в аэропорт Новосибирска

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Прибытие девяти авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается. Все самолеты принадлежат перевозчику S7, согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Толмачево.

С опозданием прилетят лайнеры из Благовещенска, Екатеринбурга, Магадана, Владивостока, Южно-Сахалинска и Ноябрьска. Также задерживаются рейсы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

«Это связано с различными причинами - такими, как погодные условия и поздний прилет предыдущих рейсов», - сообщили ТАСС в пресс-службе S7.

По данным перевозчика, максимальное время задержки составляет два часа. Это касается перелетов из Владивостока и Магадана. Пассажиров своевременно информируют о задержках с помощью смс и по электронной почте.

Накануне в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали вылет рейса U6-1875 в Шарм-эш-Шейх. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку оказания услуг пассажирам. Последних разместили в гостинице, предоставив горячее питание и напитки.

Самолеты
09 января 2025, 12:21
Жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом, упавшим с крыши
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Жительницу Ленинградской области чуть не убило снегом, упавшим с крыши дома. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Надзорное ведомство проведет проверку и выяснит, правильно ли обслуживали дом, после чего примут решение о мерах реагирования. По его информации, происшествие случилось накануне.

По данным «Фонтанки» , пострадавшая - 24-летняя девушка из Всеволожска - получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы. Ее отпустили на амбулаторное лечение, состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее юрист Станислав Трунов рассказал, как нужно поступить , если вы зимой травмировались из-за того, что поскользнулись или на вас упала сосулька или снег.

Санкт-Петербург Прокуратура РФ Ленинградская область
09 января 2025, 10:56
Под Архангельском шестиклассница угнала мотобуксировщик и погибла
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Школьница угнала мотобуксировщик и умерла под его ходовой частью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Трагедия произошла в деревне Кушкушара в Архангельской области ночью 7 января. Школьницы без разрешения родителей взяли мотобуксировщик и поехали на нем кататься.

По дороге девочки съехали в кювет и застряли. Они попытались вытащить транспорт обратно на дорогу, но не заглушили его двигатель. 13-летняя девочка попала под ходовую часть «мотособаки». Спасти ребенка не удалось.

Telegram-канал Shot сообщил, что погибшая девочка училась в шестом классе и воспитывалась в благополучной семье, ее родители не были судимы. На мотобуксировщике она каталась с подружкой и младшей сестрой-третьеклассницей.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место трагедии, назначили судебно-медицинские экспертизы и устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Иркутской области умерла семилетняя девочка, которая выехала на дорогу на ледянке и попала под колеса иномарки.

Школьники Архангельская область
09 января 2025, 10:13
Советник мэра Улан-Удэ попал в больницу после нападения банды пьяных подростков
Пресс-служба Следственного комитета
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Пьяные подростки напали на советника мэра Улан-Удэ и жестоко избили его. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

По данным следователей, трое юношей 17-18 лет по дороге в компьютерный клуб встретили неизвестного мужчину. Двое из них избили его руками и ногами.

После этого подростки повздорили с юным посетителем компьютерного клуба. Один из злоумышленников избил мальчика, второй угрожал другим посетителям ножом.

У пострадавшего мужчины диагностировали переломы ноги в двух местах. Источник РЕН ТВ уточнил, что жертвой нападения стал советник мэра города. Пострадавшего госпитализировали, всех подростков задержали.

Суд отправил двоих подозреваемых под домашний арест, третьему инстанция избрала меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В Тбилиси в конце декабря подросток ранил 16-летнего молодого человека ножом. Пострадавшего доставили в реанимацию.

Преступления Чиновники Аресты Бурятия
09 января 2025, 10:08
Бродячие собаки кошмарят жителей ЖК в Химках. Нападения успели снять на видео
360.ru
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Агрессивные собаки набрасываются на жителей ЖК «Маяк» в Химках. Из-за нападения своры один мужчина попал в больницу, сообщила 360.ru местная жительница.

«Нападают две агрессивные собаки (один похож на волка, второй - белый, пушистый, породу не могу сказать). Я успела заснять, как на второго человека, который вышел с кошкой гулять, напали эти собаки и укусили ему руку», - отметила она.

Ночью жильцы вызвали кинологов, но на вызов никто не приехал. Местным жителям и росгвардейцам удалось запереть животных в подъезде, чтобы предотвратить новые нападения.

«Их заманили как-то в подъезд и наручниками заперли дверь с двух сторон, чтобы ни с улицы, ни при выходе на улице, никто из жильцов не входил и не выходил», - рассказала собеседница 360.ru.

Несколько нападений животных попали на камеру. По информации источника 360.ru, пострадали как минимум три человека, в том числе охранник.

Ранее собачья свора загрызла пенсионерку в Хабаровском крае. Животные набросились на женщину возле ее дома в поселке Октябрьский Ванинского района.


Химки Собаки

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