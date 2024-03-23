По данным агентства, в списке ведомства значатся 145 пострадавших после теракта в концертном зале. Состояние девяти человек врачи оценивают как крайне тяжелое.

Ранее в ведомстве сообщали о госпитализации в больницы области 37 человек. Для родственников пострадавших работает горячая линия по номеру 122 (в тоновом режиме 0).

Теракт в Crocus City Hall произошел перед концертом группы «Пикник». Одни из пострадавших посетителей в беседе с «360» сообщили, что людям в зале начали стрелять в спину.