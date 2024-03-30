30 марта 2024, 01:31

Девять дней с момента трагедии в «Крокусе». По жертвам теракта скорбит вся Россия

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Наступил девятый день с момента теракта, когда группа боевиков атаковала и подожгла «Крокус Сити Холл». По православным традициям в этот особый день принято вспоминать умерших и произносить за них молитвы.

Жертвами теракта стали 144 человека. По данным Минздрава, 98 пострадавших выписали из больниц, сейчас в стационарах находится еще 69 человек.

Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение по восстановлению «Крокуса» примут, опираясь на мнение общественности. Также он пообещал, что на месте теракта обязательно появится мемориал.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек. Четверо участников нападения и пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Суд арестовал всех на два месяца.

По данным Следственного комитета, с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» связывался куратор , который предоставил им инструкции для нападения на концертный зал. Преступники должны были получит награду за теракт на Украине.

Минздрав Россия Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 00:54
Пассажир электрички сломал нос пенсионерке за просьбу убрать ноги
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Пассажир электрички «Фрязево — Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным пресс-службы, пострадавшая пенсионерка сама обратилась в дежурную часть МВД на станции «Москва-Курская». Она рассказала, что неизвестный мужчина напал на нее, ударил, после чего покинул вагон. Врачи диагностировали у пенсионерки перелом носа со смещением.

Сотрудникам транспортной полиции удалось установить личность неуравновешенного пассажира.

«Москвич 1989 года рождения был задержан по месту жительства и доставлен в линейное подразделение. Он рассказал, что агрессивно отреагировал из-за просьбы попутчицы убрать вытянутые ноги с прохода и после словесной перепалки пустил в ход кулаки», - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, задержанный признал вину и раскаялся. Против него возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью и взяли обязательство о явке.

Ранее неизвестные обстреляли электричку в Екатеринбурге.

Пассажир электрички «Фрязево - Апрелевка» напал на 77-летнюю женщину после того, как она попросила его убрать ноги с прохода. Злоумышленник сломал пенсионерке нос. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Драки Уголовное дело Россия Мужчины Полиция Москва
30 марта 2024, 00:23
Подросток протащил инспектора ГИБДД и ударил его об отбойник
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подросток не остановился на требования полицейских и протащил на автомобиле инспектора ГИБДД в Казани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сотрудник ГИБДД остановил машину, которой управлял 16-летний юноша. Это произошло на Чистопольской улице. Несовершеннолетний водитель проигнорировал требование покинуть автомобиль и попытался скрыться.

«Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль. Водитель продолжил движение вместе с правоохранителем, сбросив его в результате удара об отбойник», - отметили в ведомстве.

Экипаж ГИБДД задержал нарушителя, уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сотрудника полиции госпитализировали.

Патрульный автомобиль с инспекторами ДПС преследовал нарушителя и врезался в КамАЗ. В ДТП погиб полицейский.

Уголовное дело ГИБДД Машины Полиция Китай
29 марта 2024, 22:54
Водитель такси умер за рулем и спровоцировал ДТП в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Авария с автомобилем такси произошла в центре Москвы. Водитель Nissan умер за рулем, после чего машина наехала на отбойник. Об этом сообщил источник «360» в оперативных службах.

По данным собеседника, авария произошла на Нижегородской улице в Таганском районе столицы. У водителя такси остановилось сердце прямо во время поездки, после чего машина налетела на отбойник.

В результате аварии погиб водитель такси, двое пассажиров не пострадали.

В начале марта водитель и пассажирка такси пострадали в массовом ДТП на востоке Москвы. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом, мужчина от госпитализации отказался. Аварию на шоссе Энтузиастов спровоцировала автоледи на Nissan Qashqai, которая резко затормозила. Из-за этого столкнулись грузовой автомобиль и две легковушки.

ДТП Такси Машины Водители Москва
29 марта 2024, 22:32
Пропавшего неделю назад в Курской области ребенка нашли мертвым
Читайте нас в: Google Новости
Тело 10-летнего мальчика нашли в болоте в деревне Чапли в Курской области. Ребенок пропал неделю назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

«В рамках поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружили тело 10-летнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета», - отметили в сообщении.

По предварительным данным, 22 марта во второй половине дня ребенок ушел на прогулку и не вернулся. Родители забили тревогу и обратились к правоохранителям за помощью.

Поисками мальчика занимались полицейские, кинологи, сотрудники МЧС и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Школьника искали порядка 300 человек. Его тело нашли днем 29 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее в Новой Москве на насосной станции нашли тела двух мертвых новорожденных. На голове одного из них была рана.

Дети

Новости по теме