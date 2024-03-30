Девять дней с момента трагедии в «Крокусе». По жертвам теракта скорбит вся Россия

Жертвами теракта стали 144 человека. По данным Минздрава, 98 пострадавших выписали из больниц, сейчас в стационарах находится еще 69 человек.

Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи квадратных метров. Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение по восстановлению «Крокуса» примут, опираясь на мнение общественности. Также он пообещал, что на месте теракта обязательно появится мемориал.

По делу о теракте в «Крокус Сити Холле» проходят девять человек. Четверо участников нападения и пятеро обвиняемых в передаче денег и машины террористам. Суд арестовал всех на два месяца.

По данным Следственного комитета, с исполнителями теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» связывался куратор , который предоставил им инструкции для нападения на концертный зал. Преступники должны были получит награду за теракт на Украине.