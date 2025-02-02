Девять детей отравились едой в отеле на юго-востоке Москвы

Дети приехали в столицу для участия в танцевальном конкурсе. Всего в гостиницу заселились 111 человек, большинство из которых - несовершеннолетние. На место происшествия прибыла скорая помощь.

Юные танцоры почувствовали себя плохо вечером 1 февраля, однако врачей вызвали 2 февраля около шести утра. Информации о том, отравились ли дети едой в самом отеле или в другом месте, пока нет. Известно, что накануне спортсмены заказывали доставку.

Накануне семь детей-спортсменов , прибывших в Ессентуки для учебы и тренировок из Белгородской области, попали в больницы с отравлениями. Городская прокуратура приступила к проверке. Ее взял на контроль глава Ессентуков Владимир Крутников.