23 декабря 2023, 04:07

Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Девять детей госпитализировали с признаками кишечной инфекцией и острого респираторного заболевания (ОРЗ) из детского лагеря «Юность» в Евпатории. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Минздрав Республики Крым.

«Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере», - уточнили в ведомстве.

По словам главы крымского Минздрава Константина Скорупского, медицинские работники евпаторийской городской больницы осмотрели 31 ребенка из лагеря. У восьмерых диагностировали гастроэнтероколит, одному - ОРЗ, причем в последнем случае это предварительный диагноз.

Министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская добавила, что здоровых детей отправят домой, если не проявятся признаки заболевания. Сейчас ведется эпидемическое расследование, профильные службы контролируют ситуацию.

Ранее начальник управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева сообщила о закрытии лагеря «Олимпийская ребячка» после смерти отдыхавшей там 12-летней девочки.

Дети Больницы
23 декабря 2023, 01:02
Россиянин погиб в съемной квартире из-за вытяжки соседнего кафе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК, вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Неправильно выстроенная система вентиляции в доме на улице Чуйкова в Волгограде стала причиной смерти 32-летнего мужчины. Как сообщил областной главк СК , вытяжка из кафе за стенкой наполнила ванную жилого помещения угарным газом. Тело погибшего обнаружили в среду, 20 декабря.

Криминалисты установили, что в город мужчина прибыл днем ранее из Московской области и поселился в съемной квартире. За стеной работало кафе, с мощной принудительной вентиляцией, которую владельцы подвели к единому каналу вместе с ванной комнатой жилого помещения.

В результате в комнате скопился угарный газ от включенной газовой колонки, который и стал причиной смерти приезжего. Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Криминалисты быстро установили компанию, которая занималась проектировкой системы вентиляции и провели там обыски с изъятием всех документов.

Как выяснило издание V1.Ru , в загазованной квартире погиб рекламный агент из Московской области. В Волгоград он приехал по работе, а газом, по незнанию, его травили сотрудники первой в области шоколатерии. Общаться с журналистами в заведении не захотели. Не стала отвечать на вопросы и газовая служба Волгограда.

Уголовное дело Газ
23 декабря 2023, 00:59
Старшеклассники Нижнего Тагила устроили драку из-за девушки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Несколько учеников одной из школ Нижнего Тагила госпитализировали после драки из-за оскорбления девушки. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Свердловской области.

Учащиеся девятого и 11 класса школы № 40 подрались 19 декабря. Причина конфликта - нецензурные высказывания выпускника в адрес девятиклассниц. Девушки пожаловались своему однокласснику, который решил их защитить и выяснить отношения с их обидчиком. Разговор закончился дракой.

На следующий день ребята продолжили разбирательство на перемене в раздевалке, но на этот раз ученика 9 класса поддержали его ровесники. После драки несколько школьников доставили в больницу.

Эта история попала в СМИ и ею заинтересовалась прокуратура. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее тюменский третьеклассник отправил ученика второго класса в нокдаун на крыльце школы. Потасовка началась после уроков. После удара у пострадавшего ребенка возникли проблемы со зрением - левым глазом он видит плохо, мальчика отправили на больничный. Делом заинтересовались специалисты ПНД.

Урал Драки Школьники
23 декабря 2023, 00:40
«Взяла лопату и закидала снегом». Роженица выбросила сына в сугроб на Урале
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Свердловской области родила ребенка в бане, а затем попыталась от него избавиться, выбросив младенца в сугроб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Через несколько часов после родов женщина взяла лопату и закопала своего ребенка в снегу за баней. Мальчика доставили в реанимацию с переохлаждением», - уточнили на канале.

По данным полиции, беременная жительница города Свободный приехала на дачу к свекру, чтобы там втайне родить. В семье никто не знал, что она ждет ребенка.

Младенец появился на свет в бане, где их под утро обнаружил хозяин дачи. Мужчина увидел невестку с малышом на руках и побежал за помощью к соседу.

Когда он вернулся, то выяснилось, что женщина закопала ребенка за баней. Новорожденного и мать госпитализировали, медики диагностировали ребенку мозговую дисфункцию.

Региональный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка, идет расследование.

Ранее суд приговорил петербуржца к 19,5 года колонии за убийство дочери и ее матери.

Урал Дети Преступления Свердловская область
22 декабря 2023, 19:07
Автобус протаранил толпу в Алма-Ате
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Алма-Ате конфликт водителя автобуса с пассажиром привел к ДТП. Как сообщил портал Tengrinews со ссылкой на полицию Казахстана, транспортное средство влетело стоявших на остановке людей и столкнулось с еще четырьмя машинами.

Ударившего водителя мужчину задержали и отправили в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям - о хулиганстве и нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем смерть двух и более лиц.

Специалисты назначили необходимые экспертизы. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

В Управлении общественного здравоохранения Алма-Аты уточнили, что три человека скончались до приезда скорой. Еще трех пострадавших увезли в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, один из попавших в ДТП получил перелом бедра. В аварии также пострадал 15-летний ребенок, его госпитализировали с переломом стопы.

В Дагестане из-за тумана столкнулись почти 20 автомобилей. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших.

Ехавший в автобусе мужчина вечером 22 декабря в ходе ссоры ударил женщину-водителя, в итоге она потеряла сознание и потеряла управление над транспортом.

По информации Almaty.tv , в результате аварии три человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

ДТП Автобусы Водители

Новости по теме