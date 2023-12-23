Девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории

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«Дети получают необходимое лечение. Дети, бывшие в контакте с заболевшими, также находятся под наблюдением в детском лагере», - уточнили в ведомстве.

По словам главы крымского Минздрава Константина Скорупского, медицинские работники евпаторийской городской больницы осмотрели 31 ребенка из лагеря. У восьмерых диагностировали гастроэнтероколит, одному - ОРЗ, причем в последнем случае это предварительный диагноз.

Министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская добавила, что здоровых детей отправят домой, если не проявятся признаки заболевания. Сейчас ведется эпидемическое расследование, профильные службы контролируют ситуацию.

Ранее начальник управления по вопросам семьи и детства Департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева сообщила о закрытии лагеря «Олимпийская ребячка» после смерти отдыхавшей там 12-летней девочки.