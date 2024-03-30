30 марта 2024, 07:54

Девять человек спасли из тонущего автобуса в Алтайском крае

РИА «Новости»
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Девять человек эвакуировали из пассажирского автобуса, который из-за мощного паводка в Алтайском крае съехал в кювет и начал тонуть. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Авария произошла в Волчихинском районе на 194-м километре трассы К-03. Возле населенного пункта Бор-Форпост автобус съехал с трассы. В результате ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли выбраться девяти пассажирам, в том числе двум детям. Само транспортное средство осталось в кювете, его заполнила талая вода.

В ведомстве добавили, что паводки подтопили в регионе более 250 участков и 10 домов.

Ранее в Иркутской области кроссовер провалился под лед на озере Байкал. В результате погибла пассажирка автомобиля, водителю удалось спастись.

Паводки Дороги Автобусы
30 марта 2024, 09:16
Выживший в «Крокусе» рассказал о спасении людей из наполненного дымом помещения
РИА «Новости»
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Хладнокровие и сообразительность помогли Олегу Уколову выжить во время теракта в «Крокус Сити Холле» и спасти группу людей. Мужчина вызволил пострадавших из помещения, которое наполнялось дымом. Его слова привело РИА «Новости».

Уколов рассказал, что нашел в помещении место, где стена была тоньше, и вместе с другими людьми начал пробивать ее стулом и стойкой от ленточного ограждения. Через образовавшийся проем они смогли выбраться наружу.

«Раненых не было среди нас, только дымом надышались. Там уже встретили пожарных, они „огнестрельных“ выносили. И вот, выскочили на улицу», - поделился мужчина.

Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, как сотрудники «Крокуса» София Мейер и Артем Донсков спасли его, супругу и друзей при теракте. Молодые люди действовали очень организованно , когда выводили посетителей из здания.

Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 08:30
Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» допросили в СК
РИА «Новости»
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Представители СК РФ провели допрос ответственного за пожарную безопасность здания «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

Допрос был связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты.

По словам очевидцев трагедии, после поджога террористами здания «Крокуса» не сработали системы пожаротушения, дымоудаления, а также не включилось аварийное освещение.

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин опроверг эту информацию. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил следователям проверить состояние всех систем на объекте и проанализировать их работу при теракте.

Накануне в Москве отправили в СИЗО девятого фигуранта уголовного дела о теракте. Им оказался 24-летний мигрант из Таджикистана, проживавший в хостеле.

Поджоги Боевики Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 05:18
Внедорожник провалился под лед в Иркутской области. Пассажирка погибла
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В Иркутской области автомобиль Nissan X-Trail провалился под лед недалеко от поселка Сарма на Байкале, женщина-пассажир утонула. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Ведомство сообщило, что водитель внедорожника ехал на льду озера, игнорируя запрещающие знаки.

«В трех километрах от берега автомобиль провалился в ледовый нажим и затонул. Мужчине удалось выбраться, а вот его пассажирке - женщине 1972 года рождения - нет», - уточнили в МЧС.

Толщина льда в месте происшествия не превышала 10 сантиметров, а глубина составляла четыре метра. На место прибыли спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее в Казани полицейские задержали в подростка , протащившего на автомобиле инспектора ГИБДД.

Еще одно происшествие в том же городе - 15-летняя школьница попала в больницу с различными травмами в результате ДТП с иномаркой.

Спасатели Смертность ДТП Иркутская область МЧС РФ Машины
30 марта 2024, 04:19
«Закрыл собой». Мужчина спас свою мать от террористов в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Мужчина, пострадавший во время нападения на «Крокус Сити Холл», закрыл собой мать, чтобы защитить ее от террористов. Об этом он рассказал «Известиям».

Издание привело историю молодого человека по имени Павел, который был ранен во время нападения террористов на «Крокус». Он рассказал, что вместе с семьей находился у входа в концертный зал, когда услышал звуки выстрелов. Оценив ситуацию, мужчина принял решения закрыть своим телом мать.

«Просто, чтобы ее не было видно. Даже не думая, что там происходит. Закрыл ее и жду, когда мимо пройдут или попадут - не попадут», - рассказал Павел.

Террористы дважды выстрелили в Павла, после чего он потерял сознание. Родители вытащили молодого человека на парковку, где ему оказали помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как стабильное.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло в пятницу вечером, 22 марта. Вооруженные террористы расстреляли посетителей и работников концертного зала, после чего подожгли здание. В результате теракта погибли 144 человека.

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