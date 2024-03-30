Девять человек спасли из тонущего автобуса в Алтайском крае

Читайте нас в:

Авария произошла в Волчихинском районе на 194-м километре трассы К-03. Возле населенного пункта Бор-Форпост автобус съехал с трассы. В результате ДТП никто не пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС помогли выбраться девяти пассажирам, в том числе двум детям. Само транспортное средство осталось в кювете, его заполнила талая вода.

В ведомстве добавили, что паводки подтопили в регионе более 250 участков и 10 домов.

Ранее в Иркутской области кроссовер провалился под лед на озере Байкал. В результате погибла пассажирка автомобиля, водителю удалось спастись.