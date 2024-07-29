Девять человек пострадали при размыве временной дамбы в Карелии

Неадекватный мужчина напугал жителей Бибирево на северо-востоке Москвы. Он бил окна квартиры и сбрасывал бутылки с седьмого этажа. Дебошира усмирили прибывшие сотрудники экстренных служб, сообщили 360.ru очевидцы случившегося.

Все произошло 28 июля в девятиэтажке по улице Мурановской. Жительница соседнего дома рассказала, что ее собака отреагировала на громкие звуки с улицы: кто-то бил стекла и кричал.

«Я выглянула и увидела, как мужчина руками бьет свои окна и рвет занавески и по рукам течет кровь. Я испугалась, что он потом выпрыгнет из окна, потому что он постоянно свешивался, и вызвала полицию», - сказала она.

Собеседница 360.ru стала не единственной, кто позвонил в экстренные службы. Другой свидетель сказал, что к дому подъехали две пожарные машины, скорая помощь и полиция.

«Да вроде увезли его, пожарная машина поднимала кабинку к окну, темно уже было. Полиция отодвинула людей подальше, он в них кидался чем-то из квартиры. Потом все разъехались, и тишина», - рассказал мужчина.

К тому моменту дебошир успел выбить окна своей комнаты, соседней и кухни, рассказал третий очевидец. По его словам, на прохожих летели стекла и бутылки. Причиной такого странного поведения могло стать психическое расстройство, не исключил собеседник 360.ru.

«Он в психиатрической больнице лежал. Его вчера выпустили, по-моему. А вся эта дичь, говорят, произошла из-за того, что отец покончил с собой у него на глазах, когда ему было семь лет», - объяснил очевидец.

В другом доме в Москве жильцы забыли закрыть входную дверь , а утром обнаружили на кухне незнакомку. Женщина пришла без обуви и разговаривала сама с собой.