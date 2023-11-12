12 ноября 2023, 13:57

Девять человек пострадали при пожаре в Томске

РИА «Новости»
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Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в воскресенье, 12 ноября, в Томске. Пострадали как минимум девять человек, сообщила пресс-служба главка МЧС по Томской области.

По данным ведомство, ЧП случилось в брусовом доме с деревянным тамбуром на улице Ванцетти. На момент прибытия спасателей горели крыша дома и квартиры на втором этаже, жители верхнего этажа просили о помощи.

По последним данным, пострадали девять человек. В Томскую областную клиническую больницу доставили подростка и женщину, еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, ожоги лица получила девушка 2008 года рождения.

Общая площадь распространения огня составила 165 квадратных метров, пламя уничтожило деревянную обрешетку дома, тамбур и квартиры на втором этаже.

Всего к ликвидации последствий привлекли 31 сотрудника МЧС, причины произошедшего устанавливаются.

Пожары МЧС РФ
12 ноября 2023, 09:58
Хоккеист умер во время матча в Москве
РИА «Новости»
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Хоккеист любительского клуба «Армата» Михаил Янчишин скончался во время матча в Москве. Об этом сообщила пресс-служба лиги SHL.

ЧП произошло во время игры «Арматы» с клубом «Фаворит». По информации Telegram-канала Shot, 61-летний Янчишин внезапно рухнул на лед и потерял сознание. На арене не оказалось врачей, а прибывшие медики скорой помощи спасти хоккеиста уже не успели.

По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Хоккейная лига SHL выражает искренние и глубокие соболезнования Михаила. В нашей спортивной семье стало меньше на одного человека», - указали в SHL.

В конце октября в Великобритании от пореза шеи умер американский хоккеист клуба «Ноттингем Форрест» Адам Джонсон. Во встрече с «Шеффилд Стилерс» соперника неудачно наступил ему на шею коньком , Джонсон скончался от потери крови в больнице.

Спортсмены Хоккей
12 ноября 2023, 08:38
Короткое замыкание привело к эвакуации пассажиров электрички на МЦД-4
РИА «Новости»
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ЧП в одном из вагонов электрички на МЦД-4 «Калужско-Нижегородский» приостановило движение поездов в сторону центра утром 12 ноября. По данным источника «360», причиной стало короткое замыкание в вагоне № 4.

О происшествии сообщил один из пассажиров. По словам мужчины, в вагоне произошло возгорание. На станции Тестовская поезд остановили. С состава сняли напряжение. Пассажиры эвакуировались самостоятельно, уточнил собеседник «360».

При обследовании состава выяснилось, что в вагоне № 4 произошло короткое замыкание без возгорания. В результате никто не пострадал.

Поезда МЦД Москва 2023
12 ноября 2023, 08:30
Поезд столкнулся с грузовиком в Иркутской области, есть погибшие
Пресс-служба Следственного комитета
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Три человека погибли в столкновении пассажирского поезда и грузовика в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК России на транспорте.

ЧП произошло в ночь на 12 ноября на железнодорожном переезде между станциями Усть-Кут - Янталь в Усть-Кутском районе. В ДТП попали пассажирский поезд сообщением Северобайкальск - Москва и фура марки Scania.

В результате столкновения погибли машинист поезда и его помощник, а также водитель грузовика. Пассажира большегруза в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Кроме того, из-за ДТП получило повреждения четная мачта сигнализации и опора освещения железнодорожного переезда.

Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги сообщила, что после выезда грузовика на железнодорожное полотно машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать из-за слишком малого расстояния.

Пассажиры поезда за помощью врачей не обращались. Для устранения последствий ЧП на место столкновения направили восстановительный поезд. Вероятны задержки остальных пассажирских рейсов в воскресенье.

В среду, 8 ноября, пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Нижегородской области , погиб один человек.

ДТП Машины Поезда Следственный комитет России
12 ноября 2023, 02:11
Уголовное дело возбудили после гибели футболиста в Сочи
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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели чувашского футболиста Алексея Лесина в Сочи. Информация об этом появилась в Telegram-канале следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

«По результатам проверки, а также в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководителя следственного управления Андрея Константиновича Маслова возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности», - сказано в сообщении.

К настоящему моменту следователи осмотрели место происшествия, изъяли записи с видеокамер, опросили очевидцев и знакомых погибшего. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть Лесина наступила в результате утопления. А на берег мужчину, по данным следствия, вытащили очевидцы.

Ранее отец футболиста Лесин-старший рассказал, что у Алексея не было проблем со здоровьем. Он также отметил, что у сына должен был быть с собой рюкзак с вещами и документами , который так и не нашли.

Спортсмены Сочи Футбол

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