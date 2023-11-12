Девять человек пострадали при пожаре в Томске

По данным ведомство, ЧП случилось в брусовом доме с деревянным тамбуром на улице Ванцетти. На момент прибытия спасателей горели крыша дома и квартиры на втором этаже, жители верхнего этажа просили о помощи.

По последним данным, пострадали девять человек. В Томскую областную клиническую больницу доставили подростка и женщину, еще одного мужчину отправили на амбулаторное лечение. Кроме того, ожоги лица получила девушка 2008 года рождения.

Общая площадь распространения огня составила 165 квадратных метров, пламя уничтожило деревянную обрешетку дома, тамбур и квартиры на втором этаже.

Всего к ликвидации последствий привлекли 31 сотрудника МЧС, причины произошедшего устанавливаются.