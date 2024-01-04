Девять человек пострадали при пожаре в Чувашии

«В деревне Кожар-Яндоба загорелся жилой дом и надворные постройки на 189 квадратных метрах. Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма», - уточнило ведомство.

В больницу направили девять человек, в числе которых были три ребенка. Тушением огня занимались семь специалистов и три единицы ведомственной техники.

Ранее четыре человека погибли во время пожара в частном доме в селе Балаганное, которое находится в 120 километрах от Магадана. Следственная группа устанавливает обстоятельства, при которых произошел пожар.

Сильное возгорание произошло 3 января в Баковке в городском округе Одинцово. По предварительной версии, в жилом доме взорвался газ и начался пожар. Пока неизвестно, имеются ли пострадавшие.