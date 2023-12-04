Девять человек погибли на дорогах в Москве на прошлой неделе

По данным ведомства, самыми распространенными видами ДТП стали наезды на пешеходов, а также аварии автомобилей. Кроме этого, Госавтоинспекция пресекла 398 фактов вождения в нетрезвом виде.

Водителям порекомендовали быть осторожными, так как на дорогах гололед, а на улице метель, машину может занести, от чего пострадают другие участники движения и пешеходы.

Только за воскресенье два десятка транспортных средств столкнулись на Новорижском шоссе в Москве из-за снегопада. Пострадавших нет.