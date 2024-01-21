21 января 2024, 23:46

Девять человек отравились угарным газом в Каспийске

РИА «Новости»
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Девять человек попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, сначала в Центральную городскую больницу Каспийска попали семь человек. Все они находятся в состоянии средней степень тяжести. Среди пострадавших один шестилетний ребенок. Его временно перевели в реанимацию для наблюдения.

Позже в больницу привезли еще двух пострадавших: 68-летнюю женщину и ребенка.

К месту жительства пострадавших выехали специалисты газовой службы. Они выяснили, что газовое оборудование в доме установлено с нарушением технологических нормативов и норм техники безопасности.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в своем доме.

Дети Больницы Скорая помощь Газ Семья
21 января 2024, 23:29
Голый мужчина пугал пенсионерок на улицах Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Голый мужчина бегал по улицам в Екатеринбурге, пугая прохожих и валяясь в снегу. Об этом сообщило городское издание E1.ru.

Очевидцы заметили обнаженного мужчину в Верх-Исетском районе (ВИЗ). Несмотря на холод и снег, он падал в сугробы, толкал прохожих, прыгал на них, в том числе пугал пенсионерок. Помимо этого, он зачем-то заходил в магазин ритуальных услуг.

«Человек закаляется, похоже», - прокомментировал его действия один из очевидцев.

Неадекватного мужчину вскоре угомонили, зафиксировав до прибытия полиции.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1991 года рождения, местный житель», - сообщили в УМВД Екатеринбурга, добавив, что мужчину передали медикам.

Ранее сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет.

Врачи Мужчины Екатеринбург Полиция
21 января 2024, 23:00
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли спящей в гараже
РИА «Новости»
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В Нижнем Тагиле нашли 14-летнюю девочку, которая пропала после прогулки. Об этом сообщил портал E1.ru.

Полицейские обнаружили девочку спящей в гараже собственного дома. Она рассказала, что пришла туда ночевать накануне вечером. Инспекторам ПДН предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Школьница пропала 20 января. Родители рассказали, что девочка вышла из дома примерно в 14:00 и не вернулась. Телефона у нее с собой не было. В поисках ребенка полиция и волонтеры прочесывали все торговые центры и рынки.

Школьница воспитывается в полной благополучной семье. В день пропажи семья собиралась на отдых за город, но девочка отказалась.

В Санкт-Петербурге ранее прохожий обнаружил в сугробе полураздетую школьницу. Он увидел подростка в сугробе на Софийской улице. Позже медики установили, что у 16-летней девочки была передозировка наркотическими веществами.

Дети Семья Полиция
21 января 2024, 21:59
Ребенок умер в утробе матери в челябинском роддоме
Unsplash
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Ребенок погиб в утробе 22-летней жительницы Челябинска из-за длительного ожидания родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщило издание 74.ru.

Девушка приехала в роддом 3 января на 41-й неделе беременности. На осмотре КТГ показало хорошее сердцебиение ребенка. После этого беременную отправили ждать схватки.

Спустя три дня ей сделали повторное КТГ, которое показало семь баллов, что является признаками гипоксии. На следующий день ребенок стал слабо шевелиться, о чем девушка сообщила дежурному врачу. Однако тот не предпринял никаких действий.

В итоге беременной сделали УЗИ только 9 января, после которого стало известно, что у ребенка остановилось сердце. В этот же день родилась мертвая девочка.

Родители пока не получили заключение о причине смерти дочери. Предварительной причиной им назвали гипоксию. По данным «Московского комсомольца» , в СК возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ранее тело новорожденного ребенка нашли в мусорном контейнере в Омске. Мертвый младенец лежал в пакете.

Дети Роддома Беременность Врачи Челябинск
21 января 2024, 21:15
Автомобиль насмерть сбил человека на остановке юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП произошло на Перовской улице в Нижегородском районе Москвы. В результате аварии один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Об этом рассказал источник «360» в правоохранительных органах.

По его словам, водитель Reno Logan не справился с управлением, и автомобиль влетел в фонарный столб в районе дома № 10 на Перовской улице. В машине оказались заблокированы два человека - их удалось вытащить. Одного госпитализировали.

В 30 метрах от ДТП полицейские обнаружили труп человека. Предварительно, его сбила потерявшая управление машина.

Дептранс Москвы подтвердил, что на Перовском шоссе легковой автомобиль въехал в столб, сбив человека на остановке городского транспорта.

Накануне массовое ДТП произошло в столице. Пять машин столкнулись на Брестско-Калужском перегоне. Автомобили перекрыли две полосы, практически парализовав движение. В результате аварии легкие травмы получил один человек. От госпитализации пострадавший отказался.

ДТП Машины Водители Дептранс Москвы Москва

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