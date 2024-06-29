Девушка загорелась во время фаер-шоу на празднике в Люберцах

Читайте нас в:

У здания администрации проходило празднование Дня молодежи. Загоревшаяся фаервумен от испуга побежала на зрителей, рассказал один из свидетелей случившегося.

«Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня», - отметил он.

Очевидец добавил, что девушку долго заливали водой за сценой.

По данным Telegram-канала Baza , за спиной у выступавшей вспыхнул рюкзак с керосином. Девушку госпитализировали.

В Москве мужчина устроил пожар на крыше и упал с нее. На место вызвали полицейских и врачей скорой помощи.