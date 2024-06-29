Девушка загорелась во время фаер-шоу на празднике в Люберцах
В Люберцах во время фаер-шоу загорелась выступающая девушка. Об этом сообщил РЕН ТВ.
У здания администрации проходило празднование Дня молодежи. Загоревшаяся фаервумен от испуга побежала на зрителей, рассказал один из свидетелей случившегося.
«Из-за этого люди все начали убегать, чтобы не попасть под это пламя огня», - отметил он.
Очевидец добавил, что девушку долго заливали водой за сценой.
По данным Telegram-канала Baza , за спиной у выступавшей вспыхнул рюкзак с керосином. Девушку госпитализировали.
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