22 января 2024, 00:05

Девушка заблудилась и погибла в поле под Петербургом

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Девушка из Дагестана погибла в поле у деревни Лаврики Всеволожского района Ленинградской области. Ей было 23 года. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным журналистов, тело девушки нашли утром в четверг, 20 января. На нем были признаки обморожения и ссадины на обеих кистях рук. Следователи допросили знакомого погибшей, 25-летнего жителя Дагестана, с которым они вместе шли из Девяткино.

По словам мужчины, ночью они вместе с подругой шли домой в Мурино. Молодые люди решили сократить путь через поле, но заблудились. Когда девушке стало тяжело идти, спутник оставил ее и отправился за помощью.

В начале января 43-летняя женщина в футболке и домашних тапочках ушла из дома и пропала в Новосибирске. К ее поискам подключились волонтеры и полиция.

Ранее стало известно, что за прошлый год спасатели нашли и вывели около 1700 заблудившихся в лесах Подмосковья. Среди них значительная часть - дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. Чаще всего люди терялись в Клину, Ступине и Истре.

Санкт-Петербург Дагестан Полиция
22 января 2024, 00:10
Мать нашла девятимесячную дочь мертвой в Петербурге
РИА «Новости»
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Девятимесячная девочка умерла в квартире в Парголово в Санкт-Петербурге. Ее мать ушла по своим делам, оставив детей под присмотром подруги. Об этом сообщило издание 78.ru.

По предварительной информации, мать погибшего ребенка ушла на встречу с бывшим мужем. Она оставила детей с подругой. Старшему сыну было 1,8 года, а девочке - девять месяцев.

По словам матери, когда она вернулась, то подруги дома не оказалось, дверь была заперта, а ее дочь не подавала признаков жизни. Женщина нашла ее тело между кроватью и стеной. Подруга на звонки не отвечала, сейчас ее разыскивает полиция.

Тело девочки направили в морг для установления причины смерти, мать погибшей задержали.

Ребенок погиб в утробе 22-летней жительницы Челябинска из-за длительного ожидания родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Санкт-Петербург Смертность Дети
21 января 2024, 23:46
Девять человек отравились угарным газом в Каспийске
РИА «Новости»
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Девять человек попали в больницу из-за отравления угарным газом в частном доме в Каспийске. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

По данным местных властей, сначала в Центральную городскую больницу Каспийска попали семь человек. Все они находятся в состоянии средней степень тяжести. Среди пострадавших один шестилетний ребенок. Его временно перевели в реанимацию для наблюдения.

Позже в больницу привезли еще двух пострадавших: 68-летнюю женщину и ребенка.

К месту жительства пострадавших выехали специалисты газовой службы. Они выяснили, что газовое оборудование в доме установлено с нарушением технологических нормативов и норм техники безопасности.

Ранее в Аксайском районе Ростовской области семья из четырех человек насмерть отравилась угарным газом в своем доме.

Дети Больницы Скорая помощь Газ Семья
21 января 2024, 23:29
Голый мужчина пугал пенсионерок на улицах Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Голый мужчина бегал по улицам в Екатеринбурге, пугая прохожих и валяясь в снегу. Об этом сообщило городское издание E1.ru.

Очевидцы заметили обнаженного мужчину в Верх-Исетском районе (ВИЗ). Несмотря на холод и снег, он падал в сугробы, толкал прохожих, прыгал на них, в том числе пугал пенсионерок. Помимо этого, он зачем-то заходил в магазин ритуальных услуг.

«Человек закаляется, похоже», - прокомментировал его действия один из очевидцев.

Неадекватного мужчину вскоре угомонили, зафиксировав до прибытия полиции.

«Сообщение поступило в отдел полиции № 9 Верх-Исетского района. По указанному адресу выезжали сотрудники полиции, которыми задержан мужчина 1991 года рождения, местный житель», - сообщили в УМВД Екатеринбурга, добавив, что мужчину передали медикам.

Ранее сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет.

Врачи Мужчины Екатеринбург Полиция
21 января 2024, 23:00
Пропавшую в Нижнем Тагиле школьницу нашли спящей в гараже
РИА «Новости»
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В Нижнем Тагиле нашли 14-летнюю девочку, которая пропала после прогулки. Об этом сообщил портал E1.ru.

Полицейские обнаружили девочку спящей в гараже собственного дома. Она рассказала, что пришла туда ночевать накануне вечером. Инспекторам ПДН предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Школьница пропала 20 января. Родители рассказали, что девочка вышла из дома примерно в 14:00 и не вернулась. Телефона у нее с собой не было. В поисках ребенка полиция и волонтеры прочесывали все торговые центры и рынки.

Школьница воспитывается в полной благополучной семье. В день пропажи семья собиралась на отдых за город, но девочка отказалась.

В Санкт-Петербурге ранее прохожий обнаружил в сугробе полураздетую школьницу. Он увидел подростка в сугробе на Софийской улице. Позже медики установили, что у 16-летней девочки была передозировка наркотическими веществами.

Дети Семья Полиция

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