Девушка заблудилась и погибла в поле под Петербургом

По данным журналистов, тело девушки нашли утром в четверг, 20 января. На нем были признаки обморожения и ссадины на обеих кистях рук. Следователи допросили знакомого погибшей, 25-летнего жителя Дагестана, с которым они вместе шли из Девяткино.

По словам мужчины, ночью они вместе с подругой шли домой в Мурино. Молодые люди решили сократить путь через поле, но заблудились. Когда девушке стало тяжело идти, спутник оставил ее и отправился за помощью.

В начале января 43-летняя женщина в футболке и домашних тапочках ушла из дома и пропала в Новосибирске. К ее поискам подключились волонтеры и полиция.

Ранее стало известно, что за прошлый год спасатели нашли и вывели около 1700 заблудившихся в лесах Подмосковья. Среди них значительная часть - дети и пожилые люди с тяжелыми заболеваниями. Чаще всего люди терялись в Клину, Ступине и Истре.