Девушка в нижнем белье выпала с восьмого этажа и выжила в ХМАО

«Девушка выпала с восьмого этажа. Пыть-Ях третий микрорайон, 18 дом», - уточнили в паблике «ЧП Ямал» во «ВКонтакте».

На видео попал момент, когда девушка в одном нижнем белье упала на автомобиль, припаркованный рядом с подъездом дома. После падения пострадавшая отлетела на тротуар. Прохожие сразу же бросились с ней, чтобы помочь. Очевидцы вызвали скорую помощь.

После падения девушка продолжала подавать признаки жизни. Ее отвезли в больницу, где теперь ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции уже организовали проверку.