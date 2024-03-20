Девушка разбила автомобиль отвергнувшего ее начальника в Новой Москве

Инцидент произошел на Скандинавском бульваре в поселении Сосенское, которое входит в состав поселка Коммунарка в Новой Москве. Сначала 27-летняя ревнивица молотком разбила прилавок мясной лавки, а после и машину мужчины.

«Айшу приняли на работу в мясную лавку в конце января. Сначала было все хорошо, нареканий на сотрудницу не было», - отметили авторы статьи.

Позже выяснилось, что работница влюбилась в своего начальника - женатого 39-летнего Егора, но он не ответил подчиненной взаимностью. И после того, как девушка перестала выходить на работу, ей пригрозили увольнением.

В ответ на это отвергнутая женщина пришла в магазин с молотком, разгромила там все витрины, побила стекла служебной машины и напугала продавца. Ущерб от погрома - около 100 тысяч рублей. Полицейские задержали девушку. Ведется следствие.

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