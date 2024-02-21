21 февраля 2024, 19:11

Девушка-подросток в Воронеже родила сына и выбросила его в окно

Pxhere
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Несовершеннолетняя девушка убила своего новорожденного ребенка в Воронеже. Подробности сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Воронежской области.

В ночь на 18 февраля девочка-подросток родила сына и выбросила его из окна четвертого этажа в Левобережном районе города. Младенец умер из-за травм головы, груди и живота.

Тело мальчика 20 февраля нашли прохожие, они и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет.

«Назначен комплекс необходимых экспертиз, будет допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи», - передали в Следкоме.

Ранее в мусорном контейнере Новосибирска нашли младенца в пакете. Следствие выяснило, что его родила 22-летняя девушка в съемной квартире. Ребенок выжил, его доставили в больницу.

Уголовное дело Убийства Дети Больницы Россия Полиция Следственный комитет России
21 февраля 2024, 19:40
Трактор переехал человека в Москве
Pxhere
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Трактор переехал человека вечером 21 февраля в Москве. Об этом сообщил источник «360».

Авария произошла на бульваре Дмитрия Донского возле дома № 16. Одна из местных жительниц также подтвердила «360», что видела, как трактор наехал на человека.

Информация о пострадавшем пока не поступала. Детали происшествия выяснят специалисты. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ранее человек пострадал в ДТП с участием снегоуборочного трактора в городе Урай. Водитель не убедился в безопасности маневра при развороте и столкнулся с автомобилем Honda.

Москва
21 февраля 2024, 18:55
Три машины загорелись внутри автосервиса в Москве
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Внутри автосервиса на Калужском шоссе в Москве загорелись три машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Пожар начался в помещении автомастерской площадью 10 на 20 метров по адресу: 56-й километр Калужского шоссе, дом 2 строение 18. Здание прилегает к супермаркету и складу пиломатериалов.

Машины горят открытым пламенем, огонь распространяется интенсивно. Есть серьезная угроза людям, поскольку в сервисе расположены газовые баллоны.

К месту выехали пожарные.

Ранее вспыхнувшие батареи от электросамоката сожгли квартиру на севере Москвы. Два человека погибли, задохнувшись от едкого дыма. Тело мужчины обнаружили в квартире, а женщину, которая скончалась по дороге в больницу, на лестничной клетке. Еще 17 человек, а также двух котов , удалось спасти.

Пожары Машины Москва
21 февраля 2024, 18:39
Работника аэропорта Жуковский уличили в краже смартфона из сумки пассажира
РИА «Новости»
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Полицейские задержали работника аэропорта Жуковский за кражу телефона за 110 тысяч рублей из багажа пассажира. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

Гражданин сообщил в дежурную часть транспортной полиции воздушной гавани о том, что после полета из Подмосковья в Бишкек обнаружил пропажу нового мобильного телефона из своей дорожной сумки.

Сотрудники подразделения провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Злоумышленником оказался агент перронного обслуживания аэровокзального комплекса, задействованный в погрузке багажа на борт воздушного судна.

При задержании подозреваемого мобильный телефон изъяли. В отношении 32-летнего жителя Московской области возбудили уголовное дело по статье о краже. Фигуранту дела выбрали в качестве меры пресечения обязательство о явке.

В январе хозяева бросили кошку в аэропорту Жуковский. Ее приютил сотрудник воздушной гавани.

Уголовное дело Смартфоны Россия Кражи Жуковский Полиция
21 февраля 2024, 18:15
Беременная москвичка случайно ранила себя из пистолета, лежавшего в сумочке
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Беременная жительница Москвы получила пулю в плечо из травматического пистолета, находившегося в ее сумочке. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, 28-летняя девушка объяснила правоохранителям, что травматический пистолет, который лежал в сумочке, самопроизвольно выстрелил на выходе из станции метро «Калужская». Оружие она носит при себе для защиты.

Резиновая пуля, пробив сумку, куртку, угодила в левое плечо. Пострадавшая сама позвонила в скорую. После посещения хирурга, который достал резиновую пулю, она направилась в полицию, чтобы объяснить произошедшее.

Сотрудники полиции организовали проверку после случившегося. Пистолет у нее изъяли до конца разбирательства.

Как уточнил «МК», женщина находится на четвертом месяце беременности, с отцом будущего ребенка она прекратила отношения. Девушка утверждает, что мужчина угрожает ей и преследует.

Ранее суд отправил на три года в колонию мужчину, дважды выстрелившего в прохожего в центре Москвы. Конфликт между потерпевшим и обвиняемым произошел летом прошлого года у ресторана из-за отсутствия номеров на автомобиле последнего.

Стрельба Москва

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