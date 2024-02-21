Девушка-подросток в Воронеже родила сына и выбросила его в окно

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В ночь на 18 февраля девочка-подросток родила сына и выбросила его из окна четвертого этажа в Левобережном районе города. Младенец умер из-за травм головы, груди и живота.

Тело мальчика 20 февраля нашли прохожие, они и вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет.

«Назначен комплекс необходимых экспертиз, будет допрошена подозреваемая, ее родственники и соседи», - передали в Следкоме.

Ранее в мусорном контейнере Новосибирска нашли младенца в пакете. Следствие выяснило, что его родила 22-летняя девушка в съемной квартире. Ребенок выжил, его доставили в больницу.