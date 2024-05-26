26 мая 2024, 14:43

Девушка-подросток погибла в ДТП возле бурятского села

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В Бурятии в результате аварии погибла несовершеннолетняя девушка и еще три человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, около 01:00 26 мая в районе села Хонхолой в Мухоршибирском районе не имеющий прав водитель не справился с управлением Toyota Platz, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибла 17-летняя девушка. Также медики доставили в больницу еще трех человек, среди них - двое несовершеннолетних.

«Прокуратура Бурятии проконтролирует ход процессуальной проверки по факту ДТП. Надзорный орган даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения», - заявили в ведомстве.

Крупное ДТП произошло 26 мая в Московской области. В столкновении автомобилей пострадали четыре человека , одному из них потребовалась неотложная операция.

ДТП Бурятия
26 мая 2024, 14:16
В полиции сообщили подробности ДТП с загоревшимися автомобилями в Подмосковье
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В результате ДТП в Богослове пострадали четыре человека, сообщили 360.ru в подмосковном главке МВД. Участниками аварии близ Фрязина, по данным ведомства, стали две машины.

Подробностей о состоянии пострадавших в пресс-службе не привели. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации Telegram-канала «112», раненые получили переломы ног и ожоги - после столкновения машины опрокинулись и загорелись.

Всех пострадавших доставили в больницу. Одному из них потребовалась срочная операция.

ДТП Фрязино
26 мая 2024, 14:03
Сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону
Telegram
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В Ростове-на-Дону 26 мая сухогруз врезался в несудоходный пролет моста. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сухогруз врезался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне», - заявили в пресс-службе, добавив, что ЧП произошло в акватории реки Дон.

В следственном управлении добавили, что началась доследственная проверка.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС Ростовской области уточнил, что столкновение произошло в результате потери управления.

«Поступила информация, что сухогруз прошел в несудоходный пролет Ростовского подвижного моста в результате отказа рулевого управления. Пострадавших нет, сухогруз в настоящее время отбуксировали к причалу», - добавили в ведомстве.

В Telegram-канале РЖД уточнили, что проходящий по мосту фрагмент железной дороги Ростов-на-Дону - Батайск повреждений не получил, переправа работает в обычном режиме. Задержки движения поездов нет.

Ранее 26 мая в Санкт-Петербурге столкнулись два туристических судна.

Следственный комитет России Реки
26 мая 2024, 13:40
Машины перевернулись и загорелись. Страшное ДТП произошло близ Фрязина
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Крупное ДТП произошло в селе Богослово в Щелкове. Столкнувшие машины отбросили в кювет, после чего автомобили загорелись, известно о четырех пострадавших, сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, у пострадавших выявили тяжелые травмы и ожоги. С места происшествия раненых экстренно направили в ближайшую больницу.

Одному из них потребовалась операция. Сейчас врачи борются за его жизнь, добавил источник «112».

В региональных МЧС и МВД ситуацию пока не комментировали, 360.ru обращался в ведомства, но на момент написания новости получить информацию оперативно не удалось.

ДТП Фрязино
26 мая 2024, 11:04
Школьник из Ленинградской области отрубил себе руку топором
РИА «Новости»
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В Ленинградской области школьник лишился кисти, когда рубил дрова на пляже неподалеку от поселка Агаларово. Медики Педиатрического университета Санкт-Петербурга буквально по частям собрали ему кисть и сумели пришить два пальца, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Вечером 24 мая мальчик случайно ударил топором по собственной левой кисти, получив травмы безымянного и среднего пальцев.

Врачи скорой привезли 13-летнего пациента по «красному коридору», минуя приемное отделение, в операционную центра детской микрохирургии. Медики ввели подростку столбнячный анатоксин и приступили к восстановлению анатомии кисти.

Микрохирурги провели ревизию раны и тщательно обработали ткани, после чего соединили специальными спицами осколки костей. С помощью микрохирургической техники им удалось сшить нервы, вены и артерии, а также восстановить кровоток в поврежденной конечности.

Ранее в Санкт-Петербурге в одном из домов рухнул лифт, в котором находился 12-летний мальчик , он не пострадал.

Санкт-Петербург Дети Врачи Школьники

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